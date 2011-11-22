Між Україною та Литвою підписано ряд двосторонніх документів

У присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Литовської Республіки Далі ГРИБАУСКАЙТЕ відбулося підписання ряду двосторонніх документів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, були підписані: Протокол п'ятого засідання Ради президентів України і Литовської Республіки, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Литви, Програма співпраці у сфері науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України і Міністерством освіти і науки Литви на 2011-2015 рр., План консультацій між МЗС України і Литви на 2012-2013 рр.

Протокол п'ятого засідання Ради президентів України і Литви віддзеркалює позиції сторін щодо стратегічного характеру міждержавного ставлення і налаштованість розвивати взаємодію на двосторонньому і регіональному рівнях. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці, зокрема, щодо виконання Дорожньої карти розвитку стосунків стратегічного партнерства між Україною і Литвою на 2011-2012 рр., поглиблення торговельно-економічної співпраці.

Йдеться також про необхідність продовження активної і послідовної взаємодії сторін з забезпечення євроінтеграційних цілей України, з питань міжнародної і регіональної безпеки, співпраці в культурно-гуманітарній сфері.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Литви спрямований на розвиток співпраці в транспортній сфері. У першу чергу це стосується підвищення ефективності використання потягу комбінованих перевезень "Вікінг".

Серед основних напрямів взаємодії: активніша співпраця у використанні ІХ Пан’європейського транспортного коридору, збільшення вантажопотоку між Балтійським і Чорним морями з використанням потягу "Вікінг", розширення географії його використання і залучення до проекту нових країн; впровадження уніфікованих процедур перетину кордонів і митного оформлення; оптимізація тарифів і залучення нових операторів; скорочення в портах часу перевірки контейнерів.

Програма співпраці у сфері науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України і Міністерством освіти і науки Литви на 2011-2015 рр. спрямована на подальшу реалізацію міжурядової угоди про співпрацю у сфері науки, освіти і культури від 4 серпня 1993 року. Документ містить перелік видів спільної діяльності, форми реалізації Програми, умови фінансування обмінів учених і оцінювання поданих проектів, терміни їх реалізації і використання результатів.

План консультацій між МЗС України і Литви на 2012-2013 рр. укладений для поглиблення діалогу між зовнішньополітичними відомствами як невід'ємними частинами розвитку стратегічного партнерства держав.

Документ визначає конкретні терміни проведення переговорів і консультацій з таких пріоритетних для українсько-литовських стосунків питань як євроінтеграція, економічна взаємодія і співпраця в енергетиці, політичний аналіз, консульська проблематика, контроль над озброєннями.