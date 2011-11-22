Дніпро у Києві очистили від мазуту, що вилився після падіння крана "Захарій"

Дніпро очистили від мазуту, що вилився минулої п`ятниці після падіння крана "Захарій" на теориторії будівництва столичного Подільсько-Воскресеньского мостового переходу.

Про це повідомляє муніципальна газета “Хрещатик” (№172) з посиланням на заступника начальника Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Києві Ігоря ЩЕРБАКА.

Як відомо, падіння крана спричинило витік у Дніпро 500 кг мазуту і солярки. Внаслідок цього утворилася велика пляма на воді.

"Вилив локалізували одразу. Забруднену воду посипали сорбентами, огороджувальним плавучим планктоном, щоб пляма не розповсюджувалася. Потім цей сорбент зібрали й утилізували. Хочу сказати, що 500 кілограмів - це не велика аварія, як, наприклад, у 5 тонн. А працівники відповідних структур швидко і нормально спрацювали", - сказав І.ЩЕРБАК.

Газета повідомляє, зламану стрілу крана розріжуть на шматки по 50 тонн та перевезуть до ремонтного блоку суднобудівного заводу «Ленінська кузня». Саме на цьому підприємстві збирався “Захарій”. Висота стріли плавкрана - 93,3 м, вага - 3 тис. тонн, вантажопідйомність - 680 тонн. "Захарій" конструювали для зведення арок Подільсько-Воскресенського мосту.