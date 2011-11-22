Генпрокуратура готує нові справи проти Тимошенко?

Генеральна прокуратура готує нові кримінальні справи проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИОМШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам біля Київського СІЗО заявив народний депутат України, адвокат екс-прем’єр-міністра Сергій САС.

«Наскільки у мене є інформація - я є захисником тільки по одній справі – це об’єднані дві справи по кіотським коштам і по автомобілях швидкої допомоги, - але ще порушено і цим займається Генеральна прокуратура… У Генеральній прокуратурі ще є справи, які вже готуються для того, щоб пред’явити Юлії Володимирівні звинувачення по інших статтях», - сказав С.САС.

При цьому він підкреслив: «Я абсолютно переконаний, є ще справи, які готуються в надрах наших правоохоронних органів».