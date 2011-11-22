24-25 листопада - черговий раунд українсько-російських переговорів щодо ЧФ РФ

24-25 листопада у МЗС України відбудеться черговий раунд українсько-російських переговорів з військово-політичної проблематики перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, головним питанням на переговорах буде робота над проектами українсько-російських угод, зокрема, запропонованого російською стороною проекту угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про пільговий митний режим при ввезенні на територію України матеріально-технічних засобів і товарів для ЧФ Росії.