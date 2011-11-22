Україна хоче відновити переговори з Росією щодо розподілу закордонної власності СРСР

Україна пропонує Росії відновити переговорний процес щодо розподілу закордонної власності колишнього СРСР.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Україна пропонує відновити переговорний процес з РФ щодо питання передачі українській стороні об`єктів нерухомості для потреб її дипломатичних та консульських установ», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, угода між Україною та Росією щодо врегулювання питань правонаступництва з приводу зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР не набула чинності, а відтак не може бути правовою підставою для перереєстрації закордонної власності колишнього СРСР на Росію.

О.ДИКУСАРОВ відзначив, що факт погашення Росією Паризькому клубу кредиторів боргів колишнього СРСР в повному обсязі не знімає з Росії зобов`язань, взятих у відповідності з підписаними міжнародними угодами з Україною.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ сказав, що Росія практично в усіх країнах перереєструвала на себе власність колишнього СРСР.

«Ця тема давно вже не є предметом українсько-російських переговорів, незважаючи на те, що Україна не ратифікувала угоду про нульовий варіант, російська сторона практично в усіх державах перереєструвала на себе власність СРСР», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він підкреслив, що при цьому українська сторона більше не ставить питання про надання їй об`єктів у третіх країнах для потреб її дипломатичних представництв.

«Навряд чи в умовах складних переговорів по газовій проблематиці нам потрібно відновлювати дискусію з цього питання», - зазначив він.

1 лютого 2011 р. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що Україна і Російська Федерація припинили переговори про спірну власність Радянського Союзу за кордоном.

«Переговори щодо власності останнім часом припинилися – вся справа в тому, що обидві сторони дійшли своїх крайніх позицій і, не порозумівшись, ми для себе зробили висновок – думаю, такий же висновок зробила російська сторона - що потрібно взяти паузу і подумати, що далі робити з цим питанням», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що деякі переговорні позиції втратили свою актуальність, наприклад, деякі об`єкти власності, які РФ готова передати Україні в країнах Африки.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, також необхідно відновити двосторонню угоду, яка регулює діяльність дипломатичних представництв, що дозволить покращити їх роботу.

Посол зазначив, що експерти не припиняли контактувати, але впродовж минулого року переговори з цього питання не велися.

«Ми до цієї теми повернемося, коли зрозуміємо, що сторони виробили нові підходи», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

18 травня 2010 р. керуючий справами Президента РФ Володимир КОЖИН висловив сподівання, що Україна погодиться на передачу Росії всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

«Наша позиція була і залишається незмінною: Росія прийняла на себе всі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому вся закордонна власність також переходила РФ. Україна, як неодноразово зазначалося, погодилася з цим варіантом, потім передумала, потім там стала мінятися влада, і попередня влада дійсно не хотіла обговорювати це питання, точніше, обговорювала його так, що практично це дорівнювало нулю», - сказав В.КОЖИН.

25 травня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна не визнає претензій Росії на отримання всієї власності колишнього СРСР за кордоном.