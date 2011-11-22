Анонс на 23 листопада

* Відбудеться перший офіційний візит прем`єр-міністра України Миколи Азарова в Республіку Казахстан. У рамках візиту буде проведена презентація нового українського літака АН-140-100.

* Відбудеться засідання Кабінету Міністрів України.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Нова стратегія дозволила групі компаній «DiaWest - Комп`ютерний світ» за два роки збільшити продажі на 20%". Прес-конференція присвячена оптимізації внутрішніх процесів в компанії, які дозволили DiaWest значно зменшити інвестиції в товарні запаси, прискорити їх обіговість і збільшити продажі на 20%. Для здійснення всіх перетворень в компанію були запрошені незалежні консультанти, які використовують у своїй роботі «Теорію Обмеження Системи» Е.Голдратта. Після виявлення проблемних місць в нашій роботі і втілення рекомендацій фахівців DiaWest вдалося покращити ефективність компанії, зменшити витрати на логістику, подивитися по-іншому на життєвий цикл товару, змінити правила закупівлі товару тобто реорганізувати систему управління запасами. Учасники: Анатолій Балюк, голова правління групи компаній "DiaWest - Комп`ютерний світ". Таїсія Попова, фінансовий директор групи компаній "DiaWest - Комп`ютерний світ".

* Відбудеться мультимедійна прес-конференція в режимі відкритої дискусії на тему: «Хто врятує київські острови?». Учасники: Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України; Іван Парнікоза, представник Дружини охорони природи «Зелене Майбутнє».

* Прес-конференція на тему: «Зима 2011-2012: прогнози Українського гідрометцентру». Учасники: Микола Кульбіда, директор Українського гідрометцентру; Людмила Савченко, начальник відділу метеорологічного прогнозування Українського гідрометцентру; Тетяна Адаменко, начальник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру.

* Прес-конференція заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія Голубченка на тему: «Що отримає Київ від ЄВРО-2012».

* Прес-конференція на тему: «Підвищення орендної плати ЧФ РФ: економічні та політичні наслідки». Учасники: директор Інформаційно-аналітичного центру "Перспектива" Павло Рудяков, перший Посол України в РФ Володимир Крижанівський.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Знищення ринків - свідомий геноцид громадян». Учасники: член правління ВО «Громадянський рух «Вперед!» Руслан Секела, голова Херсонського Громадської об’єднання «Добро» Валентина Кріцак, керівник ГО «Правіч» Ігор Бурлака. На переконання учасників прес-конференції, ринки в Україні - це не бізнес, а соціальне явище, завдяки якому виживають сотні тисяч сімей. Знищення ринків призведе до неконтрольованого росту цін в мережевих супермаркетах.

* Круглий стіл на тему: "Будівельний сезон 2012. З чого будуватимуть українці?". Питання: Як українці будують будинки? Чим продиктовані споживчі запити, і які будматеріали найчастіше купують українці? Чому виникають складнощі з придбанням будівельних матеріалів? З чого будуватимуть будинки українці в 2012 році?

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