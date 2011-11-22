Головне на 22 листопада

Фінанси

Кількість адміністративних послуг відрегулюють законом - Янукович

Кількість адміністративних послуг найближчим часом буде відрегульована законом.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявив глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ під час українсько-литовського бізнес-форуму.

За його словами, у рамках реалізації адмінреформи та дерегуляції економіки в Україні вже ліквідовано близько 12 тисяч підприємств, які надавали не передбачені національним законодавством адміністративні послуги.

«Кількість адмінпослуг найближчим часом буде відрегульовано, вони будуть визначені законом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і висловив переконання, таким чином буде покладено край практиці, коли те чи інше відомство «вигадувало» певні платні обов’язкові адміністративні послуги.

Він також зазначив, що в рамках адмінреформи відбувається скорочення кількості чиновників.

«Важко розстаються чиновники зі старою системою – і ми це прекрасно розуміємо», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

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Автоматичне відшкодування ПДВ вже отримують близько 70% підприємств-експортерів - Янукович

Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні вже отримують близько 70% підприємств-експортерів, наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час українсько-литовського бізнес-форуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «Близько 70% підприємств-експортерів працюють у режимі автоматичного повернення ПДВ. Ми збільшуємо кількість таких підприємств».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про наявність чітких критеріїв, що дозволяють підприємствам отримувати відшкодування цього податку автоматично.

«Ми працюємо над дерегуляцією різних процесів у державі. Це процес болючий, тому що пов’язаний з корупцією. Однак цей процес триває», - підкреслив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, влада докладає усіх зусиль для скорочення кількості регуляторних актів.

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ПЕК

Україна обговорює з Туреччиною транспортування газу через Босфор

Стамбул. Україна проводить консультації з Туреччиною з технічних питань проходження танкерів-газовозів до майбутнього LNG-терміналу через Босфор, повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ у ході презентації національних проектів України в Стамбулі у вівторок, 22 листопада.

«Босфор відкритий для нас, згідно з міжнародною конвенцією. Проте протока дуже перевантажений, й очікувати, що танкер проходитиме, наприклад, щоп`ятниці, не можна. Був випадок, коли судна взагалі чекали місяць, поки припиниться шторм у Чорному морі», - сказав він.

За словами дипломата, через малу глибину й ширину деяких ділянок Босфору, його проходження є технічно складним, перед протокою весь час стоїть черга з кораблів.

Проте, за словами голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава КАСЬКІВА, великих труднощів виникнути не повинно. «За рік через Босфор проходить 50 тис. кораблів, а нам потрібно 50-70», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада в ході ХІІ Всесвітнього LNG-саміту (The World LNG Summit), Україна вступила до Всесвітнього LNG-клубу.

У вересні компанія Socoin (Іспанія) виграла тендер на розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) будівництва в Україні морського терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-терміналу).

Нагадаємо, на сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі). Майбутній LNG-термінал в Україні не «конфліктуватиме» з проектом AGRI (проект із доставки азербайджанського газу до Європи через чорноморське узбережжя Грузії, де газ скраплюватиметься й танкерами морем буде доставлятися до Румунії й далі до Західної Європи).

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ДТЕК залишилась без конкурентів у боротьбі за «Київенерго». АМК відмовив "Полтаваобленерго"

Антимонопольний комітет України (АМК) відмовив ПАТ «Полтаваобленерго» в розгляді заявки на отримання дозволу на придбання 25% акцій ПАТ «Київенерго».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комітету.

Як відзначили у прес-службі, цю заяву було залишено без розгляду, оскільки не відповідала вимогам законодавства про захист економічної конкуренції. Як відзначили в АМКУ, у комітеті відсутня інформація про кінцеві бенефіціари ПАТ «Полтаваобленерго».

Водночас в АМКУ повідомили, що "Полтаваобленерго" може повторно подати заявку на придбання 25% "Київенерго".

Нагадаємо, заявки на участь у конкурсі з продажу 25% держпакету акцій «Київенерго» подали ДТЕК і ПАТ «Полтаваобленерго»; заявку на участь у конкурсі з продажу 45,103% держпакету «Західенерго» також подала компанія ДТЕК.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 45,103% держпакету акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада 2011 р.

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн., 25% акцій «Київенерго» - 432 млн. 305 тис. грн.

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Соцполітика

Азаров доручив удосконалити надання медичної допомоги у слідчих ізоляторах

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству юстиції, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству охорони здоров`я і Державній пенітенціарній службі удосконалити порядок забезпечення конституційних прав людини на життя, здоров`я, гідне поводження та належну медичну допомогу під час перебування в слідчих ізоляторах.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

Голова уряду поставив завдання розглянути та врахувати пропозиції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ щодо встановлення чіткого нормативного порядку надання ув`язненим планової та консультативної допомоги у закладах Міністерства охорони здоров`я, а також залучення для цього фахівців МОЗ.

На виконання доручення уряду від 5 серпня Державною пенітенціарною службою підготовлено проект спільного наказу Міністерства юстиції та Міністерства охорони здоров`я «Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров`я Державної кримінально-виконавчої служби України з державними закладами охорони здоров`я з питань надання медичної допомоги особам, узятим під варту», який на даний час знаходиться на погодженні у Міністерстві юстиції.

Уповноважений ВР з прав людини надала низку доповнень до проекту цього документа. Зокрема, Н.КАРПАЧОВА висловила пропозицію, щоб надання планової та консультативної допомоги особам, узятим під варту, здійснювалося не шляхом отримання «дозволів», а на тих же засадах, що й надання невідкладної медичної допомоги, тобто шляхом доставлення хворого до потрібного закладу охорони здоров`я.

Профільні відомства мають найближчим часом опрацювати ці питання та надати узгоджені пропозиції щодо покращення умов тримання осіб, позбавлених волі.

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У Донецьку за два дні госпіталізовано 30 голодуючих чорнобильців

У Донецьку за два дні – вчора і сьогодні - вже госпіталізували 30 чорнобильців, які з 15 листопада голодували, протестуючи проти скорочення їм пенсійних виплат.

Про це сьогодні (станом на 15.30) повідомив кореспондента УНІАН представник ініціативної групи чорнобильців в Донецьку Володимир СУМАРУКОВ.

За його словами, «вчора до вечора було 20 госпіталізовано, а ще чотирьох голодуючих забрали родичі, сьогодні 6 осіб госпіталізовано, їх відвезла «швидка».

В.СУМАРУКОВ ще раз відзначив, що усім госпіталізованим вони одразу готують заміну – до голодування вступають нові чорнобильці, які беруть участь в акції протесту.

«Вчора на вечір було 47 осіб, які беруть участь у голодуванні. Річ у тім, що на місце того, кого відвезе «швидка», на його місце лягає наступний голодуючий. Остаточну цифру – про те, чи будуть сьогодні на вечір 47 осіб, я не можу сказати. Один йде, інший його змінюватиме. Ми обмежені у спальних місцях, ми не можемо людей залишати, щоб вони голодували на вулиці», - пояснив чорнобилець. І додав: «Може, до кінця вечора сьогодні буде 42 голодуючих, а завтра з ранку знову буде 47 або 50, точно не можу сказати».

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Агро

Фермерські господарства можуть виключити зі списку покупців сільгоспземель

Фермерські господарства можуть виключити зі списку покупців сільгоспземель, згідно з доопрацьованою редакцією закону про ринок земель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ під час круглого столу.

За його словами, згідно з діючою редакцією закону, існує три покупця ділянки сільгосппризначення – держава, фермерські господарства або громадяни України.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що у доопрацьованій версії є два варіанти – або виключити фермерські господарства взагалі зі списку покупців сільгоспземель, або залишити ті господарства, які були створені до 1 січня 2011 року.

«Швидше за все, не буде фермерських господарств взагалі», - додав він.

М.КАЛЮЖНИЙ зазначив, що після внесення змін до закону про фермерські господарства, вони почали розмножуватися як гриби заради того, щоб скуповувати землі.

Крім того, серед пропонованих змін до закону – обмежити максимальну площу сільгоспземель, що орендуються, на території районів.

«Є пропозиції обмежити площу земель, що орендуються, максимум 5 тис. га на території одного району. На мій погляд, це маленька площа. Сьогодні великі землекористувачі володіють земельними ділянками по 5-7, до 10 тис. га. Я думаю, що ця норма буде збільшена. Я думаю, що вона буде не менш як 10 тис. га», - сказав він.

Також до закону планується внести зміни, що зменшують максимальну площу земельних ділянок сільгосппризначення для продажу з існуючих 2,1 тис. га до 100-500 га.

М.КАЛЮЖНИЙ уточнив, що відомство наполягатиме на прив`язці максимальної площі землі до агрокліматичних зон.

У свою чергу, голова Держземагенства Сергій ТИМЧЕНКО озвучив пропозиції фермерів, які хочуть, щоб планований до створення Державний земельний банк видавав довгострокові кредити аграріям під не більш як 8% річних під заставу землі або довгострокової оренди.

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Мораторій на продаж землі може бути продовжено до 2013 року - Держземагентство

Мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні може бути продовжено до 1 січня 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного агентства земельних ресурсів Микола КАЛЮЖНИЙ під час круглого столу.

За його словами, агентство робить усе можливе, щоб доопрацьований закон про ринок земель було прийнято в цілому до кінця цього року.

«Однозначно, законопроект буде прийнято на цій сесії, сесія закінчується 12 грудня», - уточнив М.КАЛЮЖНИЙ.

Разом із тим, він зазначив, що норми закону, що стосуються земель несільськогосподарського призначення, можуть набути чинності 1 січня 2012 року.

«Законопроект однозначно має бути введений, і депутати з цим згодні, з 1 січня, тобто з моменту його підписання, щодо земель несільськогосподарського призначення. Щодо земель сільськогосподарського призначення – вирішать депутати. Але велика вірогідність того, що все-таки він (мораторій – УНІАН) буде знято з 1 січня 2013 року, щоб ми за цей час змогли доопрацювати ті законодавчі акти, які необхідні», - сказав заступник голови відомства.

Він також зазначив, що завдання відомства – створити робочу групу, щоб протягом двох тижнів доопрацювати законопроект з урахуванням пропозицій фермерів і громадськості та внести максимум 8 грудня на розгляд Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України направила на повторне перше читання урядовий законопроект про ринок земель.

Було ухвалено рішення, щоб робоча група доопрацювала урядовий законопроект для його повторного розгляду в першому читанні на засіданні ВР.

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Міжнародні відносини

Україна хоче відновити переговори з Росією щодо розподілу закордонної власності СРСР

Україна пропонує Росії відновити переговорний процес щодо розподілу закордонної власності колишнього СРСР.

Про це УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олександр ДИКУСАРОВ.

«Україна пропонує відновити переговорний процес з РФ щодо питання передачі українській стороні об`єктів нерухомості для потреб її дипломатичних та консульських установ», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, угода між Україною та Росією щодо врегулювання питань правонаступництва з приводу зовнішнього державного боргу та активів колишнього СРСР не набула чинності, а відтак не може бути правовою підставою для перереєстрації закордонної власності колишнього СРСР на Росію.

О.ДИКУСАРОВ відзначив, що факт погашення Росією Паризькому клубу кредиторів боргів колишнього СРСР в повному обсязі не знімає з Росії зобов`язань, взятих у відповідності з підписаними міжнародними угодами з Україною.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник МЗС Росії Олександр ЛУКАШЕВИЧ сказав, що Росія практично в усіх країнах перереєструвала на себе власність колишнього СРСР.

«Ця тема давно вже не є предметом українсько-російських переговорів, незважаючи на те, що Україна не ратифікувала угоду про нульовий варіант, російська сторона практично в усіх державах перереєструвала на себе власність СРСР», - сказав О.ЛУКАШЕВИЧ.

Він підкреслив, що при цьому українська сторона більше не ставить питання про надання їй об`єктів у третіх країнах для потреб її дипломатичних представництв.

«Навряд чи в умовах складних переговорів по газовій проблематиці нам потрібно відновлювати дискусію з цього питання», - зазначив він.

1 лютого 2011 р. Надзвичайний і Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що Україна і Російська Федерація припинили переговори про спірну власність Радянського Союзу за кордоном.

«Переговори щодо власності останнім часом припинилися – вся справа в тому, що обидві сторони дійшли своїх крайніх позицій і, не порозумівшись, ми для себе зробили висновок – думаю, такий же висновок зробила російська сторона - що потрібно взяти паузу і подумати, що далі робити з цим питанням», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що деякі переговорні позиції втратили свою актуальність, наприклад, деякі об`єкти власності, які РФ готова передати Україні в країнах Африки.

За словами В.ЄЛЬЧЕНКА, також необхідно відновити двосторонню угоду, яка регулює діяльність дипломатичних представництв, що дозволить покращити їх роботу.

Посол зазначив, що експерти не припиняли контактувати, але впродовж минулого року переговори з цього питання не велися.

«Ми до цієї теми повернемося, коли зрозуміємо, що сторони виробили нові підходи», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

18 травня 2010 р. керуючий справами Президента РФ Володимир КОЖИН висловив сподівання, що Україна погодиться на передачу Росії всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

«Наша позиція була і залишається незмінною: Росія прийняла на себе всі борги союзних республік і виплатила їх повністю. При цьому вся закордонна власність також переходила РФ. Україна, як неодноразово зазначалося, погодилася з цим варіантом, потім передумала, потім там стала мінятися влада, і попередня влада дійсно не хотіла обговорювати це питання, точніше, обговорювала його так, що практично це дорівнювало нулю», - сказав В.КОЖИН.

25 травня 2010 р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна не визнає претензій Росії на отримання всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

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Україна підтримує резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану - МЗС

Україна підтримує резолюцію МАГАТЕ щодо Ірану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

За його словами, на черговій сесії Ради керуючих МАГАТЕ було прийнято резолюцію щодо ситуації навколо іранської ядерної програми.

«Зазначена резолюція повною мірою відповідає підходам України щодо врегулювання іранської проблеми. Україна повністю підтримує зусилля МАГАТЕ та дипломатичні зусилля країн групи «5+1», спрямовані на отримання належних гарантій стосовно мирного характеру іранської ядерної програми», - сказав він.

За словами О.ДИКУСАРОВА, Україна вважає, що запорукою переведення іранського досьє у русло звичайної діяльності агентства є надання Тегераном вичерпних відповідей стосовно усіх нез`ясованих аспектів минулої ядерної діяльності, зокрема, тих, які можуть мати військову спрямованість.

О.ДИКУСАРОВ відзначив, що Україна дотримується думки про необхідність повного виконання Іраном резолюцій Ради безпеки ООН №1737, №1747, №1803, №1835 та №1929.

«Україна визнає невід`ємне право Ірану на мирне використання ядерної енергетики відповідно до статті 4 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», - додав він.

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Україна запланувала на грудень безвізовий режим з Туреччиною і переговори щодо ЗВТ

Стамбул. Україна розраховує підписати договір про безвізовий режим із Туреччиною в ході першого засідання українсько-турецької президентської ради, яке відбудеться наприкінці грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ у ході роуд-шоу Національних проектів України в Туреччині сьогодні в Стамбулі.

«Я думаю, ми підпишемо, буде скасовано короткострокові візи. Виходячи з потоку туристів, це дуже вигідно для нас. Проте довгострокові візи, приміром, робочі, діятимуть і далі», - сказав дипломат.

Також Україна і Туреччина планують у грудні цього року провести перший раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«Раніше вже відбулися чотири неофіційні консультації. В грудні, я сподіваюся, відбудеться перший офіційний раунд переговорів», - сказав він.

На думку С.КОРСУНСЬКОГО, переговорний процес може зайняти 1-2 роки. «Деякі види товарів потребуватимуть особливого підходу. Зокрема, сільськогосподарська продукція, метал, добрива», - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, під час першого засідання українсько-турецької президентської ради Україна і Туреччина мають намір підписати десять міждержавних угод. Зокрема, планується лібералізувати правила автомобільного сполучення, вдосконалити правила авіасполучення, підписати договір про взаємне визнання дипломів, активізувати співробітництво у сфері культури.

За підсумками 9 місяців 2011 р. товарооборот між Україною і Туреччиною становив близько 4 млрд. дол., причому позитивне сальдо для України зросло до 1,7 млрд. дол.

За прогнозами С.КОРСУНСЬКОГО, за підсумками 2011 р. товарооборот між країнами перевищить 5 млрд. дол. проти 4 млрд. дол. у 2010 р.

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Успіх саміту напряму залежить від вирішення ситуації з Тимошенко – Президент Литви від імені ЄС

Успіх грудневого саміту Україна-ЄС напряму залежатиме від вирішення в Україні ситуації з екс-прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила Президент Литви Далі ГРІБАУСКАЙТЕ на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ підкреслила, що Європа була шокована тими рішеннями, які були прийняті під час судового процесу над лідером опозиції Юлією ТИМОШЕНКО.

«У Європі переважав погляд, що ТИМОШЕНКО та її колеги стали жертвами процесу політичної нейтралізації», - сказала Президент Литви.

При цьому Д.ГРІБАУСКАЙТЕ зауважила, що зараз говорить від імені ЄС: «Це і є тією промовою і новиною, яку мене просили і уповноважували донести до вас від імені Європейського Союзу».

Д.ГРІБАУСКАЙТЕ підкреслила, що Європа вважає, що Україна ще не знайшла рішення політичних проблем, особливо щодо прийняття поправок до Кримінального кодексу. Тому Європа просить Україну забезпечити справедливий розгляд апеляційних позовів щодо справи Ю.ТИМОШЕНКО, сказала вона.

«І через те успіх і проведення самого саміту, запланованого на грудень місяць, залежатиме від того, як Україна зможе показати свою спроможність надалі жити в самому дусі асоціації», - сказала Д.ГРІБАУСКАЙТЕ. При цьому вона підкреслила, що Литва розуміє, наскільки це складне питання і готова допомагати Україні.

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд Києва 11 жовтня засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією в 2009 році. За рішенням суду, вона не зможе обіймати державні посади впродовж трьох років після відбування покарання.

Апеляційний суд Києва 13 грудня розпочне розгляд скарги екс-прем’єра на вирок Печерського райсуду.

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Янукович не виключає, що євроінтеграція України може бути «поставлена на паузу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що євроінтеграція України може бути «поставлена на паузу».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на спільній прес-конференції з Президентом Литви Далею ГРІБАУСКАЙТЕ сьогодні у Києві.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що на сьогодні практично завершено переговори щодо підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і залишилось ухвалити лише політичне рішення, зокрема, підписати, а потім ратифікувати цю угоду парламентами країн-членів ЄС.

Президент не зміг сказати, як проходитиме цей процес. «Ми бачимо, що є політики і є країни, які вважають, що Україна ще не досягла тих критеріїв, які пред’являються нашій країні», - зазначив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, можливо, доведеться зробити паузу, як це вже було у питанні євроінтеграції України. «Це можна зробити і зараз», - сказав він.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що процес євроінтеграції загалом для України не буде припинено, оскільки у країні продовжуються реформи.

Він вкотре підкреслив, що для України є дуже важливою фіксація в Угоді про асоціацію перспективи членства у ЄС.

За словами Президента, деякі політики говорять, що цей пункт може ускладнити ратифікацію угоди у деяких парламентах. «Але в нас оптимістичний настрій. Ми виконуємо сьогодні партнерські зобов’язання, які взяли на себе», - сказав він та нагадав, що Україна завершила переговори щодо створення зони вільної торгівлі з ЄС, виконала першу частину плану дій зі встановлення безвізового режиму.

«Це факти, які є реальністю. Решта буде залежати від деяких обставин», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що ще багато часу до грудневого саміту Україна-ЄС, і переговорний процес триває.

«Занепокоєння, яке існує, воно є і в нас», - сказав він.

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Між Україною та Литвою підписано ряд двосторонніх документів

У присутності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Литовської Республіки Далі ГРИБАУСКАЙТЕ відбулося підписання ряду двосторонніх документів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, були підписані: Протокол п`ятого засідання Ради президентів України і Литовської Республіки, Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Литви, Програма співпраці у сфері науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України і Міністерством освіти і науки Литви на 2011-2015 рр., План консультацій між МЗС України і Литви на 2012-2013 рр.

Протокол п`ятого засідання Ради президентів України і Литви віддзеркалює позиції сторін щодо стратегічного характеру міждержавного ставлення і налаштованість розвивати взаємодію на двосторонньому і регіональному рівнях. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці, зокрема, щодо виконання Дорожньої карти розвитку стосунків стратегічного партнерства між Україною і Литвою на 2011-2012 рр., поглиблення торговельно-економічної співпраці.

Йдеться також про необхідність продовження активної і послідовної взаємодії сторін з забезпечення євроінтеграційних цілей України, з питань міжнародної і регіональної безпеки, співпраці в культурно-гуманітарній сфері.

Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством інфраструктури України і Міністерством транспорту і комунікацій Литви спрямований на розвиток співпраці в транспортній сфері. У першу чергу це стосується підвищення ефективності використання потягу комбінованих перевезень "Вікінг".

Серед основних напрямів взаємодії: активніша співпраця у використанні ІХ Пан’європейського транспортного коридору, збільшення вантажопотоку між Балтійським і Чорним морями з використанням потягу "Вікінг", розширення географії його використання і залучення до проекту нових країн; впровадження уніфікованих процедур перетину кордонів і митного оформлення; оптимізація тарифів і залучення нових операторів; скорочення в портах часу перевірки контейнерів.

Програма співпраці у сфері науки і технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій і інформатизації України і Міністерством освіти і науки Литви на 2011-2015 рр. спрямована на подальшу реалізацію міжурядової угоди про співпрацю у сфері науки, освіти і культури від 4 серпня 1993 року. Документ містить перелік видів спільної діяльності, форми реалізації Програми, умови фінансування обмінів учених і оцінювання поданих проектів, терміни їх реалізації і використання результатів.

План консультацій між МЗС України і Литви на 2012-2013 рр. укладений для поглиблення діалогу між зовнішньополітичними відомствами як невід`ємними частинами розвитку стратегічного партнерства держав.

Документ визначає конкретні терміни проведення переговорів і консультацій з таких пріоритетних для українсько-литовських стосунків питань як євроінтеграція, економічна взаємодія і співпраця в енергетиці, політичний аналіз, консульська проблематика, контроль над озброєннями.

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