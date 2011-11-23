Курс НБУ на 23.11.11

Офіційний курс НБУ на 23.11.11100 USD США - 798.8800 (на 22 листопада - 798.4500)100 EUR - 1081.2841 (на 22 листопада - 1074.5540)10 RUR - 2.5720 (на 22 листопада - 2.5782)Облікові курси банківських металів на 23.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-135609.88 (на 22 листопада-136055.88)961XAG10Срібло-2544.43 (на 22 листопада-2467.21)962XPT10Платина-124385.62 (на 22 листопада-125676.03)964XPD10Паладій-47213.81 (на 22 листопада-47507.78)

Офіційний курс НБУ на 23.11.11 100 USD США - 798.8800 (на 22 листопада - 798.4500) 100 EUR - 1081.2841 (на 22 листопада - 1074.5540) 10 RUR - 2.5720 (на 22 листопада - 2.5782) Облікові курси банківських металів на 23.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 135609.88 (на 22 листопада - 136055.88) 961 XAG 10 Срібло - 2544.43 (на 22 листопада - 2467.21) 962 XPT 10 Платина - 124385.62 (на 22 листопада - 125676.03) 964 XPD 10 Паладій - 47213.81 (на 22 листопада - 47507.78)

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