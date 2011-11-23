ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 23 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Діло" у публікації "У НБУ запевнили банкірів, що стабільності гривні до виборів нічого не загрожує" пише: представники Нацбанку на зустрічі зі скарбниками найбільших банків запевнили останніх у тому, що серйозних коливань курсу гривні найближчим часом не буде. Регулятор має намір утримувати курс гривні стабільним як мінімум до парламентських виборів…

http://delo.ua/finance/v-nbu-zaverili-bankirov-chto-stabilnosti-grivni-do-vyborov-niche-168320/

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Також "Діло" у публікації "Податковий кодекс може знищити внутрішній туристичний ринок України" пише: поправка до Податкового кодексу переведе внутрішній туризм України на нову систему оподаткування - збільшений ПДВ. У цій ситуації туркомпаніям залишиться або підвищувати вартість турпослуг, або йти в тінь, щоб уникнути фінансових втрат…

http://delo.ua/special/nalogovyj-kodeks-mozhet-unichtozhit-vnutrennij-turisticheskij-rynok-168306/

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"Діло" у публікації "Влада йде назустріч бізнесу" пише: передчуття можливої нової хвилі економічної кризи примушує владу і представників бізнесу шукати розумні компроміси. Кабінет Міністрів ініціював внесення до Податкового кодексу змін, здатних повернути малому бізнесу перспективи розвитку …

http://delo.ua/businessman/vlast-idet-navstrechu-biznesu-168289/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "АМКУ хоче познайомитися особисто", у якому пише: в одного з претендентів на 25% акцій "Київенерго" - компанії "Полтаваобленерго" - виникли труднощі з подачею документів для участі в приватизаційному конкурсі. Антимонопольний комітет прийняв рішення не розглядати заявку компанії, оскільки вона не розкрила імена своїх кінцевих бенефіціарів….

http://www.kommersant.ua/doc/1822290

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Революція розійшлася на акції", у якому пише: учора в столиці відбулися масові заходи опозиції, присвячені 7-ій річниці "Помаранчевої революції". Акції, присвячені їй, пройшли на майдані Незалежності, а також біля Лук`янівського СІЗО, де нині перебуває екс-прем`єр Юлія Тимошенко і екс-глава МВС Юрій Луценко. Мітинги на Майдані не обійшлися без сутичок між опозиціонерами і міліцією…

http://www.kommersant.ua/doc/1822197

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Видання "Економічні відомості" в публікації "Деталі уточнюють" пише: учора глава держави Віктор Янукович на зустрічі зі своєю литовською колегою Далею Грибаускайте заявив, що переговорний процес з Росією щодо постачань і транзиту газу ще "далеко не завершений", хоча "з двох сторін є рух назустріч…

http://markets.eizvestia.com/full/detali-utochnyayut

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Також "Економічні відомості" публікують матеріал "Банкам залишилося небагато", у якому пишуть: Залишки на коррахунках банків на цьому тижні опустилися нижче 10 млрд. грн. І хоча таке зниження експерти пов`язують з сезонними чинниками, неухильний рух банків до критичної межі є…

http://finance.eizvestia.com/full/bankam-ostalos-nemnogo

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Газета "Сьогодні" в публікації "Чиновники витрачають сотні тисяч на круті машини і "золоті" меблі" пише: Директор ТЕЦ в Харківській області позбувся роботи за спробу купити BMW X5…

http://www.segodnya.ua/news/14312926.html

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Сайт "УНІАН-економіка" в публікації "Фонд держмайна... президента України"? пише: проект Закону про Фонд держмайна, закріплює широкі повноваження ФДМ. А також - визначальний вплив на Фонд президента і його адміністрації. Повноваження Кабміну і Ради - практично зводяться до нуля...

http://economics.unian.net/rus/detail/110780

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Приватні інвестори Олімпіади зневірилися окупити свої вкладення" пише: приватні інвестори Олімпіади виявили, що ніколи не зможуть окупити побудовані ними об`єкти. Тепер вони просять у держави як мінімум субсидувати процентну ставку за кредитами ВЕБу, а краще викупити частку в компаніях чи самі спортивні споруди…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1431870/olimpijskij_zagovor

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Видання "Ізвєстія" в публікації "Москва і Мінськ домовилися про газ на 20 років вперед" пише: Угода про продаж "Белтрансгазу" встановить правила гри до 2032 року …

http://www.izvestia.ru/news/507489

(УНІАН)