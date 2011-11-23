У Тимошенко не виявлено патологічних змін, які загрожують життю – пенітенціарна служба

За результатами обстежень в організмі екс-прем'єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО не виявлено патологічних змін, загрозливих для життя.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Державної пенітенціарної служби України, сьогодні в одному з лікувальних закладів Києва відповідно до рекомендацій комісії Міністерства охорони здоров'я України проведено інструментальне обстеження стану здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО зробили магнітно-резонансну томографію, рентген, сонографію.

"За результатами проведених обстежень у Ю.ТИМОШЕНКО не виявлено патологічних змін, що мають загрозу її життя. Стан здоров'я дозволяє проведення необхідних слідчих дій", - заявили в пенітенціарній службі.

Також в повідомленні сказано, що результати обстеження Ю.ТИМОШЕНКО передані в медичну частину Київського СІЗО для призначення курсу лікування.

Зараз стан здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО продовжує контролювати медперсонал Київського СІЗО.

Довідка УНІАН. 7 листопада Державна пенітенціарна служба проінформувала, що Ю.ТИМОШЕНКО, яка з 5 серпня перебуває в Лук'янівському СІЗО, важко ходити у зв'язку із загостренням болю в хребті.

Після цього комісія Міністерства охорони здоров'я "провела обстеження стану здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО і дала рекомендації щодо подальшого медикаментозного лікування".

У той же час фахівці Мінохоронздоров'я, за даними пенітенціарної служби, не виявили медичних протипоказань для проведення слідчих дій щодо Ю.ТИМОШЕНКО.

9 листопада захисник екс-прем'єра Сергій ВЛАСЕНКО заявив, що стан здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО значно погіршився, і вона не може самостійно ходити.

У свою чергу перший заступник міністра охорони здоров'я України Раїса МОЇСЕЄНКО сказала, що протипоказань для продовження слідчих дій за участю Ю.ТИМОШЕНКО немає.

15 листопада С. ВЛАСЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО в СІЗО не надають медичної допомоги.

18 листопада глава Мінохоронздоров'я О.АНИЩЕНКО підкреслив, що для проведення ретельного медичного обстеження стану здоров'я Ю.ТИМОШЕНКО поза межами СІЗО потрібне рішення суду.

21 листопада Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА, яка без попередження приїхала в Лук'янівське СІЗО відвідати екс-прем'єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, назвала її стан дуже важким.

Учора, 22 листопада, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО буде надана необхідна медична допомога в київських лікарнях.