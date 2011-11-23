Герман: в Україні немає політичних в’язнів

Радник Президента України Ганна ГЕРМАН вважає, що в Україні немає політичних ув'язнених.

Про це вона сказала в ефірі "5-го каналу" у вівторок, повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі.

"Я не знаю кримінальних справ, порушених за політичними мотивами. Я знаю політичного в'язня в Україні Левка ЛУК’ЯНЕНКА, який свого часу сидів як політичний. Я не знаю в Україні зараз людей, які сидять за політику, я знаю, що люди сидять за те, що люди порушували закон, і закон кримінальний", - сказала Г.ГЕРМАН.

За її словами, екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який з грудня минулого року перебуває в СІЗО, добре знає, що таке політичні репресії.

"Він, і мене у тому числі, по телевізору викликав на допити, і моїх колег кидав за грати", - додала Г.ГЕРМАН.