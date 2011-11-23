Тігіпко проти об’єднання на цьому етапі Мінсоцполітики та Мінохоронздоров’я

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО проти об'єднання на цьому етапі Міністерства соціальної політики з Міністерством охорони здоров'я.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С. ТІГІПКО сказав на брифінгу сьогодні.

Він висловив думку, що перед тим, як об'єднувати такі міністерства, необхідно провести серйозні реформи. Зокрема, він вважає, що необхідно провести реформи у сфері трудового законодавства, реформу соціальних фондів, персоніфікацію основних соціальних виплат і т. і.

"А після цього можна було б подумати і про об'єднання. Такі об'єднані міністерства працюють в Росії, якщо я не помиляюся, нічого тут страшного немає. І тоді можна було б взятися за медичну сферу", - сказав С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада сайт "LB.ua" з посиланням на свої джерела повідомив, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір об'єднати Міністерство охорони здоров'я і Міністерство соціальної політики.

Видання зазначає, що в Адміністрації Президента активно обговорюється можливість злиття Міністерства охорони здоров'я з Міністерством соціальної політики - за європейським зразком. "За попередньою інформацією, В.ЯНУКОВИЧ вже прийняв революційне рішення про об'єднання міністерств. Також стала відома можлива кандидатура на пост глави нового відомства - це нинішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА", - сказано у повідомленні.