Кабмін збільшив кількість працівників секретаріату уряду

Кабінет міністрів України своєю постановою № 1188 від 21 листопада збільшив кількість працівників секретаріату КМУ з 592 до 607 осіб, повідомляє урядовий сайт. Кабмін також доручив Міністерству фінансів України під час доопрацювання проекту Державного бюджету на 2012 р. передбачити фінансування працівників секретаріату, "виходячи із затвердженої граничної кількості".

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