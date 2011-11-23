Президент Польщі відвідає Україну 28 листопада - прес-служба Коморовського
18:12, 23 листопада 2011Різне
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Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ у понеділок, 28 листопада, відвідає з одноденним візитом Україну.
Про це УНІАН повідомила прес-служба глави Польської держави.
За даними прес-служби, Б.КОМОРОВСЬКИЙ в Україні візьме участь в урочистостях на місці будівництва Військового цвинтаря у Биківні біля Києва.
Представник прес-служби сказала кореспонденту УНІАН у Польщі, що остаточна програма візиту ще узгоджується.
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