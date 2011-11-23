Головне на 23 листопада

Соціальна політика

Сьогодні вночі Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Донецької міськради про заборону акції протесту-голодовки ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС біля будівлі обласного управління Пенсійного фонду через загрозу теракту.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зі зв`язків із громадськістю Донецької міськради.

Згідно з повідомленням, 22 листопада до міської ради надійшла інформація від правоохоронних органів про загрозу проведення на території Донецька терористичного акту. На думку правоохоронних органів, наметовий табір протестуючих чорнобильців «несе загрозу людям, які перебувають там, а також іншим жителям міста».

«За фактом терористичної загрози порушено кримінальну справу. У зв`язку з цим Донецька міська рада була вимушена звернутися до Донецького окружного адміністративного суду з проханням визначитися із заходами, які могли б захистити жителів Донецька у зв`язку із загрозою теракту», - говориться в повідомленні.

У повідомленні зазначається, що дії Донецької міськради «спрямовані на захист життя людей і дотримання правопорядку в Донецьку».

Влада Донецька «закликає з розумінням поставитися до ситуації, що склалася, і сприяти підтримці миру і порядку в нашому рідному місті».

«Міська рада відкрита для постійного діалогу зі всіма громадськими і політичними організаціями й готова сприяти в захисті прав громадян у рамках своєї компетенції», - наголошується в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що «Донецька міська рада не ставила і не ставить за мету обмежувати права чорнобильців, які проводять акцію протесту біля будівлі Управління Пенсійного фонду України в Донецькій області».

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про збільшення з наступного року пенсій та інших виплат чорнобильцям.

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО повідомив сьогодні на брифінгу.

За його словами, згідно з підрахунками уряду, після ухвалення постанови інваліди-ліквідатори Чорнобильської катастрофи отримуватимуть у середньому 4 тис. 129 грн. пенсії.

При цьому віце-прем’єр нагадав, що на сьогодні середня пенсія становить 1 тис. 18 грн.

Зокрема, таке буде зроблено перерахунок пенсій інвалідам-ліквідаторам. За словами С.ТІГІПКА, неправильно, що 2008 року, коли здійснювався перерахунок виплат усім пенсіонерам, ліквідаторам їх не перераховували, оскільки вважали, що у них і так високі пенсії.

Також підвищенню пенсій сприятиме рішення уряду збільшити з 1 січня 2012 року розміри додаткових доплат до пенсій інвалідам-ліквідаторам за шкоду, завдану їхньому здоров’ю під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Він нагадав, що на сьогодні такі доплати становлять 30, 20, 15% від розмірів пенсій, а пропонується їх підняти до 50, 40, 30%, таким чином прирівнявши розміри доплат чорнобильців до доплат інвалідам війни.

Крім того, цією постановою прийнято рішення збільшити пенсії дітям-інвалідам, які набули такого статусу внаслідок Чорнобильської катастрофи. Якщо на сьогодні розмір їхньої пенсії становить 340 грн., то з 1 січня 2012 року вона становитиме 994 грн., додав С.ТІГІПКО.

Також збільшаться виплати інвалідам, які не брали участі у ліквідації аварії на ЧАЕС, але лікарі встановили, що їхні захворювання пов’язані з аварією. Так, інваліди 1-ї групи отримуватимуть з 2012 року 1 тис. 553 грн., 2-ї групи – 1 тис. 294 грн., 3-ї – 1 тис. 225 грн. В цілому їх пенсія збільшиться на 20%.

Крім того, будуть підвищені пенсії особам, які втратили годувальника внаслідок аварії на ЧАЕС. Їхні пенсії збільшаться з 1 тис. 786 грн. до 3 тис. 749 грн.

У 2012 році на 20% - з 60 грн. до 70 грн. 12 коп. - будуть підвищені доплати для людей, які визнані потерпілими внаслідок катастрофи на ЧАЕС.

Віце-прем’єр підкреслив, що для забезпечення цих виплати державі необхідно буде додатково 1 млрд. 900 млн. грн., які уряд планує передбачити у держбюджеті на 2012 рік.

При цьому С.ТІГІПКО зауважив, що 500 млн. вже передбачено у проекті держбюджету, а додаткові кошти уряд планує акумулювати за рахунок введення «податку на багатство». За прогнозом віце-прем’єра, це приблизно 800 млн., та за рахунок введення окремих заходів щодо оподаткування операцій в офшорних зонах. Це, за його підрахунками, додатково 3 млрд. грн.

Енергетика

Фонд державного майна України (ФДМУ) переніс проведення конкурсу з продажу 25% держпакету акцій ПАТ "Київенерго" з 25 листопада на 9 грудня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Як зазначили у Фонді, дата перенесена у зв`язку з "додатковою перевіркою відомостей, наданих для участі в конкурсі".

Судових рішень про заборону приватизації 25% держпакета акцій ПАТ «Київенерго» на сьогодні немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

У той же час він повідомив, що на сьогодні існує позов фізособи, суть якого Фонду держмайна не відома.

«Судових рішень заборонити – немає. Є один позов до суду фізособи. У чому його суть, не зовсім зрозуміло. Напевно, це з`ясується в суді», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Фонд державного майна України прогнозує, що НАК «Нафтогаз України» завершить передачу державних пакетів акцій обласних енергозабезпечуючих компаній в розпорядження Фонду до кінця цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання Кабінету міністрів.

«Я думаю, що до нового року завершиться передача пакетів облгазів. Я поки що підписав лише акти прийому-передачі (пакетів – УНІАН)», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Кабінет Міністрів України схвалив приватизацію 45% держпакета акцій «Чернівціобленерго» і 50% - «Вінницяобленерго».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду держмайна Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

За його словами, умови були схвалені урядом ще 2 листопада.

«Ще два - «Чернівці» і «Вінниця», були схвалені на тому засіданні, на якому були схвалені умови «Закарпаттяобленерго». Вони («Чернівціобленерго» і «Вінницяобленерго» – УНІАН) будуть після «Закарпаттяобленерго», а потім буде третя група (енергокомпаній, які планується виставити на приватизацію – УНІАН)», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

При цьому він уточнив, що рішення про схвалення умов продажу «Чернівці-» і «Вінницяобленерго» ще не завізовані на рівні прем`єр-міністра.

Фонд державного майна України планує опублікувати оголошення про конкурс з продажу державного пакета акцій «Закарпаттяобленерго» 30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО після сьогоднішнього засідання уряду.

«Ми одержали вчора документи. У понеділок зберемо комісію, і в середу опублікуємо оголошення про продаж», - сказав О.РЯБЧЕНКО.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України №4011-VI «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» щодо погашення заборгованості перед Державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила відповідний закон 8 липня 2011 року. Однак, Президент не підписав через низку обставин. Законом пропонувалося внести низку змін до показників доходів та видатків державного бюджету на 2011 рік, визначених статтею 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік". Зокрема, Президент вказав, що запропоновані зміни до статті 1 Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" призведуть до розбалансування доходів держбюджету на 14 млрд. грн., видатків – на 12 млрд. грн.

Президент вказав, що це не тільки не відповідає загальновизнаним правилам нормопроектувальної техніки щодо внесення змін до чинних актів, а й на практиці матиме наслідком невизначеність у Законі "Про Державний бюджет України на 2011 рік" відповідних показників доходів і видатків бюджету, у тому числі за спеціальним фондом, що унеможливить виконання держбюджету на 2011 рік.

З метою усунення зазначених неузгодженостей глава держави запропонував у Законі "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо погашення заборгованості перед державним бюджетом України за субкредитами, наданими енергогенеруючим компаніям" відкоригувати відповідні показники з урахуванням внесених до Закону "Про Державний бюджет України на 2011 рік" змін.

ВР підтримала цю пропозицію глави держави 4 листопада 2011 року.

Фінанси Національний банк України (НБУ) пропонує скасувати необхідність отримання індивідуальної ліцензії регулятора для здійснення розрахунків в гривні у зовнішньоторговельних операціях.

Відповідна норма є в розробленому НБУ законопроекті, який зареєстрований у Верховній Раді 22 листопада (№2488) і оприлюднений на сайті парламенту. Документом пропонується внести відповідні зміни в Декрет Кабінету міністрів про систему валютного регулювання, який діє з 1993 року.

"Впровадження у законодавство передбачених законопроектом норм дозволить зменшити навантаження на валютний ринок України, сприятиме усуненню валютних ризиків українських експортерів і імпортерів у зовнішньоторговельних операціях шляхом переорієнтації проведення розрахунків за ними у гривні, а також поліпшенню позиції національної валюти на міжнародних ринках" - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

За даними Нацбанку, гривня в зовнішньоекономічних розрахунках за товари і послуги майже не використовується, а її питома вага в січні-серпні 2011 р. склала лише 0,1% від загального об`єму.

"Враховуючи те, що переважна більшість платежів у зовнішньоторговельних операціях здійснюються в іноземній валюті, українські суб`єкти господарювання беруть на себе валютні ризики, що під час кризових явищ на фінансовому ринку може набувати системного характеру і мати значні негативні наслідки для економіки держави в цілому", - сказано у повідомленні.

Нацбанк також зазначає, що потреба розширення можливості використання гривні суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності України в розрахунках з нерезидентами зумовлена процесом інтеграції країни у світову економіку, а також необхідністю розробки заходів з лібералізації валютних операцій відповідно до міжнародних зобов`язань країни.

Кабінет міністрів України пропонує створити в Державній податковій службі спеціальний підрозділ, який займатиметься перевірками операцій з офшорними зонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що сьогодні Кабінет міністрів планує змінити законодавство, яке б дозволило збільшити оподаткування операцій з офшорними зонами.

За його словами, сьогодні у світі налічується близько 100 офшорних зон, а українським законодавством визнані тільки 33. Тому КМУ пропонує збільшити цю кількість ще на 35 і визнати таким чином 68 офшорних зон. За його словами, це дасть можливість перераховувати з операцій з цими офшорними зонами 12% до Пенсійного фонду. На його думку, це дозволить збільшити бюджет майже на 3 млрд. грн.

У цей перелік, за його словами, не буде включена офшорна зона Кіпру, оскільки це країна ЄС і Україна не може застосувати такий підхід до цієї країни. Тому в КМУ готують окреме рішення щодо цієї офшорної зони, що дасть можливість також оподатковувати операції з Кіпром.

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс на ратифікацію в Державну думу РФ договір про Зону вільної торгівлі в СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Д.МЕДВЕДЄВ призначив заступника міністра економічного розвитку РФ Андрія СЛЄПНЬОВА своїм офіційним представником під час розгляду питання про ратифікацію договору палатами Федеральних Зборів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж поточного року.

Харчова промисловість

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі розробити комплексну програму з контролю якості продуктів харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ повідомив, відкриваючи сьогоднішнє засідання Кабінету міністрів.

Перед цим прем`єр нагадав про проведену на замовлення уряду перевірку якості харчових продуктів в Києві і Київській області, яка виявила, що жоден м`ясомолочний продукт не відповідає стандартам, заявленим на їх упаковках.

Прем`єр-міністр обурився тим, що сьогодні виробники недобросовісно ставляться до своєї роботи, обманюють покупців.

"І цей виробник ще прагне в ЄС, щоб його захищала держава", - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що євроінтеграція повинна розпочинатися з добросовісної роботи кожного.

М. АЗАРОВ сказав, що держава повинна прискіпливіше ставитися до питань контролю якості продуктів. Саме тому він доручив Міністерству економіки і іншим профільним відомствам, включаючи Академію наук, розробити "Комплексну державну програму з управління якістю продуктів".

Також прем`єр підкреслив, що уряд повинен ліквідовувати юридичні пропуски у сфері захисту прав споживачів. Він нагадав, що 5 липня 2011 року втратив дію декрет Кабміну, який регулював, зокрема, питання перевірки виробників продовольчих товарів.

"Це призвело до того, що сфера фактично залишилася без контролю, а куди ж тим часом дивилася Держспоживінспекція"?, - запитав М.АЗАРОВ.

Він доручив голові цього відомства негайно зайнятися цим питанням, а також висловив думку, що треба сприяти тому, щоб парламент ухвалив необхідні закони.

"Нам треба негайно переглянути регуляторну політику Кабміну у сфері прав споживачів", - сказав М.АЗАРОВ, зазначивши, що це повинно відбуватися на принципах дерегуляції підприємницької діяльності, забезпечення повної свободи за винятком двох сфер: коли йдеться про здоров`я і безпеку громадян.

"Тут контроль, навпаки, треба посилювати", - сказав М.АЗАРОВ.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України внесло зміни до Переліку продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації в Україні.

Відповідний наказ №163 від 25 жовтня 2011 р. опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з документом, з переліку виключаються "мінеральні води, води питні в герметичній тарі"; "напої безалкогольні, води штучно мінералізовані і концентрати напоїв з терміном придатності не менше 30 діб, окрім сухих концентратів, виготовлених з натуральної хлібної сировини"; "консерви і пресерви рибні, риборослинні і з морепродуктів, у тому числі ікра"; "риба та оселедець з терміном придатності більш як 30 діб" і "риба в`ялена, копчена з терміном придатності більш як 30 діб".

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації.

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