Герман: 19 грудня Янукович зробить крок, який найбільше відповідатиме інтересам України
Радник Президента Ганна ГЕРМАН заявляє, що 19 грудня Віктор ЯНУКОВИЧ зробить крок, який «найбільше відповідатиме національним інтересам України».
Про це вона сказала в інтерв’ю УНІАН, коментуючи повідомлення ЗМІ про можливу участь В.ЯНУКОВИЧА у засіданні Міждержавної ради Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС), яке відбудеться 19 грудня у Москві.
«Треба зважати на ту обставину, що зараз визначальний етап переговорів України з ЄС та Російською Федерацією. І так буває у подібних випадках, що на дипломатичній шахівниці доводиться робити несподівані ходи. І не завжди можна і треба їх пояснювати», – сказала радник Президента.
За її словами, суспільству «треба просто вірити Президентові». «Вірити, що він робить усе, аби вибороти для своєї країни найкращі умови, і що Президент зробить крок у той бік, який найбільше відповідатиме національним інтересам України», – заявила Г.ГЕРМАН.
Як повідомлялося, деякі ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС поширили інформацію про те, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС 19 грудня. Водночас цього дня в Києві заплановано проведення саміту Україна – ЄС, де очікується парафування Угоди про асоціацію з Євросоюзом.
У секретаріаті ЄврАзЕС УНІАН повідомили, що не поширювали таку інформацію; запрошення В.ЯНУКОВИЧУ надсилали, але про його участь «потрібно уточнювати в Адміністрації Президента України».