Анонс на 24 листопада

* Президент України Віктор Янукович з робочою поїздкою побуває в Сумській області.

* Відбудеться перший офіційний візит прем`єр-міністра України Миколи Азарова в Республіку Казахстан. У рамках візиту буде проведена презентація нового українського літака АН-140-100.

* 24-25 листопада відбудеться відкрите засідання Колегії Державної інспекції ядерного регулювання України, на якому буде розглянуто питання «Про результати виконання цільової позачергової оцінки стану безпеки діючих енергоблоків АЕС і сухого сховища відпрацьованого ядерного палива Запорізької АЕС з урахуванням подій на АЕС «Фукусіма-1» (стрес-тести)». Під час засідання заплановано публічне обговорення результатів «стрес-тестів» енергоблоків АЕС України. Про стан ядерної та радіаційної безпеки енергоблоків буде доповідати керівництво експлуатуючої організації НАЕК «Енергоатом» і директори АЕС України.

* Розпочнеться IV Всеукраїнська конференція з міжнародною участю "Молочний бізнес - 2011". Організатори: Спілка молокопереробних підприємств України та Інфагро. Сесії першого дня присвячені загальних питань та проблем галузі в Україні та у світі. Теми сесій: ситуація на внутрішньому і зовнішньому ринках молока, попередні підсумки року, проблеми та шляхи їх вирішення, першочергові та довгострокові заходи для стабілізації та розвитку вітчизняного молочного бізнесу. Круглий стіл "Державна підтримка виробників молока в Україні" буде проходити на другий день. Серед доповідачів - ключові особи молочної галузі з України, РФ, Республіки Білорусь, Польщі та Італії.

* Круглий стіл на тему: "Концептуальні принципи кодифікації ядерного законодавства України". Організатор: Інститут законодавства Верховної Ради України.

* У Національному банку України для представників ЗМІ відбудеться інформаційний день Генерального департаменту регулювання грошового обігу. Питання: Структура Генерального департаменту, його повноважень і функції; Аналіз стану готівкового обігу; Питання виробництва та захисту грошей; Організація, розробка і випуск пам`ятних монет; Програма випуску інвестиційних монет та ін.

* Круглий стіл на тему: «Генетично модифіковані організми в українських продуктах: міф чи реальна загроза?». Організатор - Інститут Горшеніна. Питання: Чому продукти з ГМО викликають стільки тривоги? Чи доведено реальну шкоду ГМО? Чи всі українські продукти з відповідним маркуванням не містять ГМО? Ким і яким чином регулюється та контролюється виробництво і продаж продуктів з ГМО в Україні? та ін. Учасники: Володимир Семенович, начальник Українського дослідного центру випробувань харчової продукції ДП «Укрметртестстандарт»; Микола Бойко, менеджер з реєстрації в СНД продуктів компанії Монсанто; Олександр Вержиховський, експерт з питань якості та безпеки продукції АПК асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» ; представник Держветслужби та фітосанітарної служби України.

* У Прес-центрі Інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ відбудеться практичний семінар "Нові правила оформлення угод з нерухомістю та реєстрація в БТІ". В ході семінару Ви зможете отримати роз`яснення і рекомендації з новими правилами роботи Бюро Технічної Інвентаризації, які вступають в силу 1 січня 2012 р.

* Прес-конференція, присвячена презентації Всеукраїнського соціально-економічного проекту в сфері ЖКГ - "Кербуд XXI". Учасники: президент Союзу кризових менеджерів України, голова громадської ради з розвитку саморегулювання Павло Міхайліді; в.о.президента Спілки малих, середніх і приватизованих підприємств України В`ячеслав Биковець, президент Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Сергій Злидень та ін.

* Відбудеться засідання комісії Київради з питань культури і туризму. Питання: Знищення галузі туризму та екскурсійної діяльності у м. Києві в результаті відсутності фінансування на 2012 рік Програми розвитку туризму у м. Києві до 2015 року; Проект рішення Київради «Про затвердження міської цільової програми «Київ етнічний» на 2011-2015 рр.." ; Про ситуацію, що склалася в Київському зоопарку; Про присвоєння звання почесного громадянина Києва Скрипці Олегу Юрійовичу - українському музиканту, вокалісту, композитору, та інші.

* Відбудеться прес-клуб на тему: «Валютні ресурси: як їх утримати в банківській системі та змусити працювати на економіку?». Ініціатори: ГО «Ліга фінансового розвитку» за підтримки проекту USAID «Розвиток фінансового сектору» FINREP та тижневика «Дзеркало тижня. Україна». Запрошені: Юрій Колобов, перший заст.голови НБУ; Сергій Подрєзов, голова правління АТ «Ощадбанк»; Борис Тимонькін, голова правління АТ «Укрсоцбанк»; Роман Шпек, старший радник ПАТ «Альфа-Банк» (Україна).

* Відбудеться брифінг з приводу прийняття закону про спрощення системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого бізнесу. Учасники: перший заступник міністра фінансів України Анатолій Мярковський, голова комітету ВРУ з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій Хомутиннік, заст.голови ДПСУ Сергій Лекарь, голова Ради підприємців при КМУ України Леонід Козаченко, співголова Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва Віталій Андрєєв.

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