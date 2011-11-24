Курс НБУ на 24.11.11

Офіційний курс НБУ на 24.11.11100 USD - 798.9700 (23 листопада - 798.8800)100 EUR - 1069.5811 (23 листопада - 1081.2841)10 RUR - 2.5597 (23 листопада - 2.5720)Облікові курси банківських металів на 24.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото 134706.34-(23 лист.-135609.88)961 XAG 10 Срібло-2517.55 (23 лист.-2544.43)962XPT10Платина-124399.63(23 лист.-124385.62)964XPD10Паладій-47458.82 (23 лист.-47213.81)

Офіційний курс НБУ на 24.11.11 100 USD - 798.9700 (23 листопада - 798.8800) 100 EUR - 1069.5811 (23 листопада - 1081.2841) 10 RUR - 2.5597 (23 листопада - 2.5720) Облікові курси банківських металів на 24.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959XAU10Золото 134706.34-(23 лист.-135609.88) 961 XAG 10 Срібло-2517.55 (23 лист.-2544.43) 962XPT10Платина-124399.63(23 лист.-124385.62) 964XPD10Паладій-47458.82 (23 лист.-47213.81)

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