У Каїрі тривають зіткнення

У Каїрі сьогодні вночі тривали зіткнення між силами безпеки і демонстрантами, які залишаються на центральній площі Тахрір.

Як повідомляє радіо «Свобода», даних про постраждалих немає. За даними Міністерства охорони здоров`я Єгипту, за 5 днів безладів у місті загинули близько 40 осіб.

Демонстранти вимагають негайної передачі влади Вищою військовою радою цивільним особам.

Телеканал «Аль-Джазіра» передав, що міністр внутрішніх справ Єгипту Мансур ель-ЕССАУІ запропонував військовим властям відкласти призначені на 28 листопада парламентські вибори.

Військові правлять Єгиптом з лютого цього року, коли – теж у результаті масових виступів – було повалено Президента Хосні МУБАРАКА.