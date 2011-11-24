У Каїрі тривають зіткнення
10:05, 24 листопада 2011Різне
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У Каїрі сьогодні вночі тривали зіткнення між силами безпеки і демонстрантами, які залишаються на центральній площі Тахрір.
Як повідомляє радіо «Свобода», даних про постраждалих немає. За даними Міністерства охорони здоров`я Єгипту, за 5 днів безладів у місті загинули близько 40 осіб.
Демонстранти вимагають негайної передачі влади Вищою військовою радою цивільним особам.
Телеканал «Аль-Джазіра» передав, що міністр внутрішніх справ Єгипту Мансур ель-ЕССАУІ запропонував військовим властям відкласти призначені на 28 листопада парламентські вибори.
Військові правлять Єгиптом з лютого цього року, коли – теж у результаті масових виступів – було повалено Президента Хосні МУБАРАКА.
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