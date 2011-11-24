ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 24 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Українські компанії масово відмовляються від іноземних менеджерів" пише: Іноземний топ-менеджмент стає усе менш затребуваним в Україні. Найбільше експатів продовжує працювати в таких галузях як фінанси, виробництво товарів народного споживання і страхування…

http://delo.ua/education/ukrainskie-kompanii-massovo-otkazyvajutsja-ot-inostrannyh-menedzher-168394/

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Також "Дєло" у публікації "Ставки за гривневими депозитами за місяць виросли майже на 2,5%" пише: Банки активно підвищують процентні ставки за короткостроковими вкладмих в нацвалюті. Причина різкого росту прибутковості гривневих депозитів - грошовий голод, який відчувають банки останнім часом…

http://delo.ua/finance/stavki-po-grivnevym-depozitam-za-mesjac-vyrosli-pochti-na-25-168406/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Гривня переходить усі межі", у якому пише: У Нацбанку вирішили зробити гривню вільно конвертованою валютою. Регулятор запропонував Верховній раді дозволити здійснювати розрахунки за зовнішньоекономічними контрактами у гривні і перекладати валютні ризики на контрагентів. Учасники ринку сумніваються, що значна кількість нерезидентів зважиться на гривневі контракти. Для вільнішого обігу національної валюти потрібне гнучке курсоутворення, підкреслюють банкіри…

http://www.kommersant.ua/doc/1822777

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Також "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Україну чекають зимові часи", у якому пише: Учора Міністерство економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) оприлюднило законопроект, який пропонує Україні відмовитися від переходу на літній час і залишитися в зимовому часі другого часового поясу. У МЕРТі вважають, що відмова від переведення стрілок на годину вперед поліпшить здоров'я громадян, зменшить кількість аварій і підвищить працездатність українців. З аргументами міністерства згодні і медики, які стверджують, що головне для людського організму - це стабільність…

http://www.kommersant.ua/doc/1822778

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"Комерсант-Україна" у публікації "Квитки прямо по курсу" пише: "Укрзалізниця" може змінити систему розрахунку вартості на міжнародні залізничні квитки. Міністерство інфраструктури підготувало проект указу, у якому пропонує щодня перераховувати вартість квитків в гривні на підставі курсу євро або швейцарського франка. Зараз перерахунок відбувається усього раз на місяць і "Укрзалізниця" хоче застрахуватися від різкого валютного коливання - це дозволить монополії заощадити понад 560 млн грн. на рік…

http://www.kommersant.ua/doc/1822873

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Видання "Економічні вісті" в публікації "Фермерів видалили із землі" пише: Перелік осіб - потенційних покупців українських чорноземів, і без того не надто просторий, ще більше скоротять. Фермерські господарства можуть втратити право на купівлю-продаж сільгоспнаділів, тим самим залишивши ринок землі на відкуп фізичним особам з високою платоспроможністю, а також державі…

http://markets.eizvestia.com/full/fermerov-udalili-s-zemli

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Біржі назвали ціну", у якому пишуть: У другому півріччі українські компанії практично не виходили з публічною пропозицією своїх акцій на західні біржі. Експерти вважають, що активність вітчизняних емітентів за кордоном поновиться у травні, хоча для менш відомих компаній, які готові продати акції за привабливою ціною, можливо, настав найсприятливіший період для першої спроби…

http://finance.eizvestia.com/full/birzhi-nazvali-cenu

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Будівництво ХАЕС - теорія ризиків і практика безпеки" пише: Українські фахівці-атомники наполягають: добудовувати ХАЕС таки треба, незважаючи на Фукусіму і надлишки електроенергії на українському ринку, і добудовувати треба в партнерстві саме з російськими постачальниками реакторних установок...

http://economics.unian.net/rus/detail/110846

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Російські ЗМІ

Видання "Відомості" в публікації "Спекулянти атакують найміцніші економіки Європи" пише: Боргова криза дісталася до фундаменту єврозони. Німеччина учора змогла розмістити 65% облігацій, прибутковість яких помітно виросла. 2/3 інвесторів чекають рецесії в Європі, половина - розвалу єврозони, а клієнти забирають гроші з європейських банків…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1433099/udar_v_serdce

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Видання "Ізвєстія" у публікації "" Дідова обмовка" для авіакомпаній" пише: Напередодні вступу у Світової організації (СОТ) торгівлі чиновники розробляють хитрі способи захисту російський компаній. Наприклад, авіаційних, які зараз стоять перед реальною загрозою залишитися без субсидій за лізинг повітряних суден вітчизняного виробництва. Врятувати ситуацію може "дідова обмовка"…

http://www.izvestia.ru/news/507639

(УНІАН)