Екс-прем'єр РФ Примаков: поспішати з розширенням Митного союзу і ЄЕП не можна

Москва. Поспішати з розширенням Митного союзу і ЄЕП не можна, вважає екс-прем`єр-міністр Росії Євген ПРИМАКОВ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав сьогодні у Москві в ході круглого столу на тему «Велика країна: перспективи інтеграційних процесів на пострадянському просторі в рамках Євразійського союзу».

«Не можна поспішати з розширенням тристороннього російсько-казахстансько-білоруського об`єднання, яке є базою Євразійського економічного союзу. Ми знаємо, що в нього вже стукаються Киргизія і Таджикистан», - сказав Є.ПРИМАКОВ.

Він підкреслив, що всі потенційні учасники повинні відповідати певним критеріям, напрацьованим до, а не під час участі.

На думку Є.ПРИМАКОВА, при створенні Євразійського союзу необхідно використовувати досвід Європейського Союзу.

За його словами, криза в ЄС викликана тим, що союз розростався дуже стрімко. «Вважалося, що чим ЄС ширше, чим більше країн у ньому, тим він потужніше, але виявилось, всі справжні біди почалися через те, що у союз влилося дуже багато країн, незіставних за своїми можливостями із жменькою західноєвропейських держав - засновниць», - сказав Є.ПРИМАКОВ.

Як сказав Є.ПРИМАКОВ, Шенгенська угода, єдина валюта увійшли у протиріччя із суверенітетами країн - членів Євросоюзу, що зберігалися.

За його словами, однією з ознак кризи ЄС є неспроможність провести Конституцію, де була б зафіксована необхідність створення політичних і військових наднаціональних структур.

Крім того, Є.ПРИМАКОВ зазначив, що СНД виявилася нежиттєздатною, у першу чергу, через відсутність наднаціональних органів. «Це ще раз показало, що у Біловезькій пущі більше думали про ширму якусь, яка б прикривала розпад Радянського Союзу, ніж про альтернативу, яка б могла бути замість Союзу», - сказав він.