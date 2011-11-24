Участь Януковича у засіданні ЄврАзЕС 19 грудня не підтверджено - генсекретар організації

Москва. Запрошення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ взяти участь у 32-му засіданні міждержавної ради ЄврАзЕС, яке відбудеться 19 грудня у Москві, відправлено, але його участь не підтверджено.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав сьогодні в Москві генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ.

«Ми на кожне засідання його (В.ЯНУКОВИЧА) запрошуємо, він очолює країну, яка є спостерігачем ЄврАзЕС. В.ЯНУКОВИЧ і М.АЗАРОВ завжди беруть участь, коли у них є можливість і бажання», - сказав Т.МАНСУРОВ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи підтверджено участь В.ЯНУКОВИЧА 19 грудня, він підкреслив, що «це питання особисто до нього (В.ЯНУКОВИЧА)».

«Запитайте їх (українську сторону), рішення про участь може бути ухвалене і за один день, і навіть у день засідання. Ми готові на будь-який варіант», - підкреслив Т.МАНСУРОВ.

При цьому він відзначив, що якщо керівництво України ухвалить рішення взяти участь в інтеграційних об`єднаннях на пострадянському просторі, для цього потрібно буде попрацювати.

«Навіть якщо захочеш і сьогодні заявиш про це, це не означає, що завтра приймуть. Є певні критерії і відповідні документи», - сказав він.

Т.МАНСУРОВ підкреслив, що це справа уряду України.

«Коли три країни успішно працюватимуть, і люди одержать дуже багато переваг, тоді народ України має запитати свій уряд, чому ми не можемо цього мати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, В.ЯНУКОВИЧ на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

«Знаєте, є таке питання: здогадайтеся з одного разу або з двох. Я вам скажу з одного разу. Інтриги, які розводять політики, ми до них вже звикли, і для мене це не дивина. Я нікому не давав жодної інформації, де я буду 19 числа. Буду там, де мені необхідно бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що Європейський Союз для України має важливе значення.

Раніше, 23 листопада, низка ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, яке відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС агентству УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у засіданні в Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації щодо візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

19 грудня в Києві має відбутися саміт Україна - ЄС.