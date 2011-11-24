Анонс на 25 листопада

* Відбудеться спільний круглий стіл Вищого господарського суду України і Держадміністрації залізничного транспорту України з метою врахування правових позицій науковців, суддів господарських судів і залізничників під час підготовки проекту постанови пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання вирішення спорів, що виникають з перевезенням вантажів залізницею". Учасники: науковці, фахівці в галузі транспортного права, судді Вищого господарського суду України, апеляційних та місцевих господарських судів, керівництво Держадміністрації залізничного транспорту України, залізничники.

* Відбудеться заключна конференція Проекту ПРООН, МОП та Державного центру зайнятості «Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості». Конференція присвячена Дню захисту прав людей з інвалідністю та 2-й річниці ратифікації ВРУ Конвенції ООН про права людей з інвалідністю та Факультативного договору до неї. Учасники: директор Програми розвитку ООН в Україні Р.Рігер, голова Комітету ВРУ у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів В.Сушкевич, перший заступник міністра соцполітики України В.Надрага, директор Державного центру зайнятості Мінсоцполітики України В.Галицький, Національний координатор МОП в Україні В.Костриця.

* Відбудеться засідання колегії КОДА. Учасники: голова КОДА Анатолій Присяжнюк, начальник ГУ економіки КОДА Володимир Коваль та ін. Питання: Підсумки соціально-економічного та культурного розвитку Київської області за 9 місяців 2011 року; Затвердження програми формування регіональної інфраструктури геопросторових даних Київської області на 2012-2015 роки; Затвердження програми забезпечення Київської області містобудівної документації та ін.

* Круглий стіл на тему: "Проблеми реформування законодавства про банкрутство в умовах українських реалій". Організатор - Комітет з конкурсного права Асоціації правників України.

* Відбудеться брифінг на тему: "Відновлення відвідування зони відчуження і стан реалізації Чорнобильських проектів". В роботі візьме участь Володимир Холоша, голова Держагентства України з управління зоною відчуження.

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