Головне на 24 листопада

Фінанси

Потреба золота для випуску інвестиційних монет оцінюється в 3-5 тонн на рік – НБУ

Національний банк України (НБУ) прогнозує, що потреба золота для випуску інвестиційних монет для фізичних осіб становитиме 3-5 тонн на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу повідомив директор генерального департаменту регулювання грошового обігу НБУ Віктор НЕСТЕРЕНКО.

"Прогнозую (потреба - УНІАН) - 3-5 тонн золота на рік", - сказав В.НЕСТЕРЕНКО.

При цьому він додав, що регулятор розраховує на видобуток необхідних обсягів золота в рамках державної програми "Золото України", а потреби в імпортному золоті для вказаних цілей поки немає.

НБУ не має наміру обмежувати тираж інвестиційних монет.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Сергій АРБУЗОВ прогнозує початок випуску державних облігацій та інвестиційних монет для фізичних осіб у грудні.

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ДПСУ продовжить мораторій на перевірки малого бізнесу

Державна податкова служба України (ДПСУ) продовжить мораторій на перевірки малого і середнього бізнесу.

Про це під час конференції Асоціації платників податків заявив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі ДПСУ.

«Як показує вивчення громадської думки, бізнес побоюється, що ми миттєво відреагуємо на ухвалення закону про спрощену систему оподаткування відновленням перевірок. Я хочу нагадати, що Президент доручив нам, навпаки, створювати сприятливі умови. Ми й самі розуміємо, що необхідний адаптаційний період. Що потрібен час на вивчення нового закону і вибір оптимальної моделі оподаткування. Я беру на себе відповідальність дати вам цей час», - підкреслив він.

Нагадаємо, на сьогоднішній день в Україні діє мораторій на перевірки малого бізнесу. З 1 січня 2012 року набирає чинності закон про зміни до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, й у зв`язку з адаптацією до нього бізнесу ДПСУ планує продовжити цей мораторій.

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Україна в рамках нової програми співпраці з СБ може отримати 2 млрд. дол.

Україна в рамках нової програми співпраці зі Світовим банком на 2011-2016 рр. може отримати 2 млрд. дол. Про це директор представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Мартін РАЙЗЕР заявив в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Украина" (від 24 листопада ц.р.).

«Попередня програма передбачала надання кредитів на суму 2,3 млрд. дол. за чотири роки. Вважаю, ми можемо вийти на подібний рівень - близько 2 млрд. дол. протягом наступних чотирьох років. Втім, якщо ми побачимо прогрес України у впровадженні реформ, то обсяг кредитування може бути збільшено. Відповідно, якщо цього не відбудеться, обсяг кредитів може бути менше 2 млрд. дол.», - сказав М.РАЙЗЕР.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у червні ц.р. заявив, що Україна розраховує на продовження співпраці зі Світовим банком і веде підготовку до отримання четвертої позики на політику розвитку в розмірі 500 млн. дол. Крім того, ведеться робота над другою програмою позики на реабілітацію фінансового сектора України в розмірі 360 млн. доларів. Усього в активній фазі - 11 проектів зі Світовим банком на загальну суму 1 млрд. 370 млн. доларів.

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Нацбанк починає випуск інвестиційних монет у середині грудня

Національний банк України планує почати випуск інвестиційних монет у середині грудня.

Про це повідомив голову НБУ Сергій АРБУЗОВ в інтерв`ю газеті "Сьогодні".

"Інвестиційні монети ми плануємо випустити на ринок вже у середині грудня. Ми провели конкурс, днями затвердили дизайн монет. Це будуть золоті і срібні монети вагою 1, 1/2 і 1/4 унції (1 унція - 31,1 р. - УНІАН). Їх можна буде придбати в касах уповноважених банків і використовувати, передусім, для хеджування (страхування - УНІАН) капіталу" - сказав він.

Прибутковість монет формуватиметься, виходячи з росту або падіння вартості золота на світовому ринку.

С. АРБУЗОВ також повідомив, що Нацбанк має намір почати випуск інвестиційних сертифікатів, які також прив`язані до вартості золота, але відрізнятимуться від монет ширшими можливостями.

"Наприклад, фізичні особи зможуть брати під заставу сертифікатів кредити, а банки - враховувати їх при розрахунку резервів і практично день в день отримувати рефінансування НБУ. Окрім цього, ми плануємо встановити по таких сертифікатах невеликий відсоток прибутковості" - повідомив АРБУЗОВ.

Перші розміщення сертифікатів можуть відбутися вже у кінці грудня, при цьому прибутковість такого інструменту може скласти - 8-10% річних.

"Нині ми завершуємо переговори з Мінфіном щодо залучення коштів фізичних осіб. Не виключено, що вже у кінці грудня можуть відбутися перші розміщення" - зазначив С. АРБУЗОВ.

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Арбузов: у дискусії з МВФ питання залишилося одне - підвищення тарифів на енергоносії для населення

За словами голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА, у дискусії щодо отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду залишилося одне питання - підвищення тарифів на енергоносії для населення.

"Причина затримки (з виділенням траншу кредиту МВФ - УНІАН) одна - дискусії з МВФ щодо виконання умов меморандуму. НБУ зробив усе, щоб співпраця з Фондом тривала. Питання залишилося одне - підвищення тарифів на енергоносії для населення, але воно - у компетенції уряду. МВФ вважає це питання принциповим, а для України це соціально складна тема, яка до того ж заполітизована", - заявив С. АРБУЗОВ в інтерв`ю газеті "Сьогодні".

При цьому він висловив думку, що у разі перегляду ціни на газ для України, можна буде говорити про компромісні варіанти у вирішенні питання підвищення тарифів на газ для населення, хоча і зазначив, що "це досить жорстка вимога, яку представники МВФ неодноразово озвучували на переговорах".

"На мій погляд, у рамках наступного візиту місії Фонду в Україну, який запланований на грудень, питання буде не в тому, змінив Фонд свою думку щодо необхідності підвищення тарифів чи ні. Швидше за все, підніматимуться питання про стан дефіциту бюджету і платіжного балансу, адже зниження розцінок на газ знизить навантаження на бюджет, платіжний баланс і золотовалютні резерви. Не виключено, що за такого розвитку подій буде знайдений компроміс, який влаштує обидві сторони. Це може бути, наприклад, нова угода, яка в цій ситуації дасть нашій країні можливість підтримати свою платоспроможність за допомогою нового траншу і дати хороший сигнал інвесторам", - вважає С. АРБУЗОВ.

Щодо наслідків припинення співпраці МВФ з Україною, він сказав, що це негативно позначиться на настроях інвесторів, а також ускладнить залучення ресурсів на зовнішніх ринках.

"Швидше за все, нас чекає загострення ситуації з інвесторами. На жаль, вони сьогодні мають проблеми не лише в Україні і не лише з тим, що МВФ не підтверджує виділення чергового траншу. У інвесторів проблеми в єврозоні, і багато великих компаній сьогодні заявляють про припинення постачання ресурсами своїх дочірніх компаній в нашій країні. Швидше за все, для України подорожчають зовнішні запозичення, будуть менш цікавими терміни цих запозичень" - сказав С. АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, у результаті досягнутих на початку листопада домовленостей, Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.

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ПЕК

ДТЕК отримав у концесію «Ровеньки-» та «Свердловантрацит»

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України визнало переможцем конкурсів на право отримання в концесію цілісних майнових комплексів державних вуглевидобувних підприємств «Ровенькиантрацит» та «Свердловантрацит» дочірні компанії енергохолдингу ДТЕК ТОВ «ДТЕК. Ровенькантрацит» та ТОВ «ДТЕК. Свердловантрацит».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міністерства з посиланням на накази міністерства від 23 листопада №741 і №742, якими затверджені результати конкурсів.

Згідно з повідомленням, міністерство найближчим часом планують підписати концесійні угоди з переможцями конкурсів.

Нагадаємо, що на право концесії вугільних підприємств претендувало також ПАТ "Донецьксталь - металургійний завод".

У міністерстві зазначили, що оцінка пропозицій учасників конкурсу здійснювалася за 16 критеріями. До оцінки соціальних аспектів пропозицій залучали громадську організацію "Співтовариство соціально відповідального бізнесу".

У результаті пропозиції дочірніх компаній ДТЕК були визнані кращими у 14 критеріях, а за 2 критеріями учасники розділили перше місце.

Глава конкурсних комісій, заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Сергій ЧЕХ підкреслив, що компанії ДТЕК запропонували найкращі умови концесії, які понад усе відповідають інтересам держави і розвитку самих державних підприємств.

Зокрема, зазначив заступник міністра, пропозиції ДТЕК передбачають забезпечення росту вуглевидобування по "Ровенькиантрациту" з 7 млн. тонн в 2012 році до 7,1 млн. тонн у 2016 році, по "Свердловантрациту" - з 6,75 млн. тонн до 7,18 млн. тонн.

"Якщо узяти п`ятирічний період, то ці пропозиції відповідно на 1,15 млн. і 1,53 млн. тонн більші, ніж у другого учасника", - цитує прес-служба С. ЧЕХА.

Крім того, ДТЕК узяв на себе зобов`язання інвестувати у 2012-2016 рр. в розвиток "Ровенькиантрациту" 2,988 млрд. грн., "Свердловантрациту" - 2,729 млрд. грн.

"За цими показниками сукупна пропозиція переможців на 434 млн. грн. більша і краща за термінами освоєння інвестицій", - додав чиновник.

Він повідомив також, що щоквартальний концесійний платіж по "Ровенькиантрациту" складатиме 17 млн. грн., по "Свердловантрациту" - 13 млн. грн..

У Міненерговугілля також зазначили, що переможці конкурсу зобов`язалися забезпечити збереження передбачених чинним законодавством, галузевою угодою, колективним договором наявні на момент укладення концесійного договору соціальні гарантії для працівників вказаних підприємств. Вони також забезпечать працевлаштування працівників, які на момент укладення концесійного договору є в трудових стосунках з ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" і висловлять бажання бути прийнятими на роботу в ТОВ "ДТЕК Ровенькиантрацит" і ТОВ "ДТЕК Свердловантрацит".

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ. Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з вижоьутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний блок ДТЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об`єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу", орендне підприємство "Добропіллявугілля" і п`ять збагачувальних фабрик.

Вуглевидобувні підприємства енергохолдингу ДТЕК (Донецьк) у січні-липні збільшили видобуток рядового вугілля на 17,7%, або на 1,721млн. тонн, - до 11,435 млн. тонн порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

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Реалізація бензину через АЗС у жовтні знизилася на 11,4%, дизпалива - на 10,4%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка налічує 7418 одиниць, у жовтні скоротилася на 11,4% порівняно з жовтнем 2010 року - до 297,3 тис. тонн, а дизельного палива - на 10,4% - до 153,0 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

У повідомленні сказано, що в об`ємі реалізованого бензину 52,5% доводилося на продаж бензину марок А-94-98, 43,2% - А-90-93, 4,3% - А-72-80.

У жовтні через мережу АЗС було продано уроздріб світлих нафтопродуктів і зрідженого та стислого газу для автомобілів на загальну суму 6,301 млрд. грн., з якої 4,063 млрд. грн. (64,5%) складав роздрібний товарообіг від продажу бензину моторного і 1,750 млрд. грн. (27,8%), - від продажу дизельного палива, 328,5 млн. грн. (5,2%) - від продажу зрідженого газу і 159,3 млн. грн. (2,5%) - від продажу стисненого газу.

На 1 листопада 2011 року на АЗС в залишках було 122,6 тис. тонн бензину, 56,4 тис. тонн дизельного палива, 7,6 тис. тонн зрідженого газу и 0,7 тис. тонн стисненого газу.

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ДІЯР презентує доповідь з переоцінки безпеки АЕС з урахуванням аварії на «Фукусімі»

Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) планує 20 грудня презентувати національну доповідь з переоцінки безпеки АЕС з урахуванням аварії на АЕС "Фукусіма-1".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістів глава відомства Олена МИКОЛАЙЧУК.

За її словами, після презентації національної доповіді її відправлять у Люксембург для вивчення міжнародною групою експертів країн, які приєдналися до ініціативи Євросоюзу про проведення так званих стрес-тестів АЕС. Після цього, зазначила глава регулятора, буде сформований проект звіту партнерської перевірки щодо АЕС України. І впродовж березня-квітня Україну відвідає група міжнародних експертів для предметного розгляду звіту і підготовки остаточних висновків.

У квітні-червні група міжнародних експертів підготує інтегральний звіт по усіх країнах, що приєдналися до ініціативи проведення стрес-тестів, і в червні інтегральний звіт буде презентований Європейській Комісії.

Як уточнили УНІАН в прес-службі ДІЯР, результати експертизи цільової переоцінки безпеки українських енергоблоків планується затвердити на засіданні колегії ДІЯР 1-2 грудня.

Як повідомляв УНІАН, Україна в червні цього року приєдналася до ініціативи Євросоюзу з проведення стрес-тестів АЕС за критеріями, розробленим європейськими фахівцями. Зокрема, сторони погодилися здійснити на добровільній основі усебічну оцінку ризику і безпеки (стрес-тести) на основі специфікацій, погоджених Європейською Комісією і Європейською групою ядерного регулювання безпеки (ENSREG) 24 травня 2011 року.

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Фондовий ринок

ФДМУ допустив ДТЕК до участі в конкурсі з продажу держпакета "Західенерго"

Фонд державного майна України допустив «Донбаську паливно-енергетичну компанію» (ДТЕК, м. Донецьк) до участі в конкурсі з продажу 45,103% держпакета акцій ПАТ «Західенерго».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду.

Зазначається, що конкурсна комісія визнала ДТЕК відповідною всім вимогам, що пред`являються до учасників приватизаційного конкурсу.

Таким чином, ДТЕК є єдиним учасником конкурсу з продажу 45,103% акцій «Західенерго», який відбудеться завтра, 25 листопада.

Нагадаємо, в конкурсі з продажу пакета акцій ПАТ "Західенерго" можуть брати участь, зокрема, компанії, які: виробляли протягом трьох останніх років електроенергію обсягом не менше 30% від обсягу виробництва електроенергії "Західенерго" за той же період; безпосередньо володіли протягом останніх трьох років більш ніж 50% статутного капіталу юридичних осіб, що здійснюють виробництво електроенергії у вищезгаданих обсягах тощо.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів із продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс щодо "Західенерго" відбудеться 25 листопада 2011 р., щодо "Київенерго" було перенесено на 9 грудня ц.р.

Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становить 1 млрд. 932 млн. грн.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.

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Агро

Виробників можуть зобов`язати вказувати навіть мінімальний вміст ГМО у продукті

Виробників харчових продуктів можуть зобов`язати вказувати на етикетці навіть мінімальний вміст ГМО у продукті.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, відзначаючи, що на сьогодні відповідний проект урядової постанови, розроблений Держспоживстандартом, проходить узгодження в міністерствах і відомствах.

Документом планується внести зміни в порядок етикетування харчових продуктів, згідно з яким виробникам необхідно буде інформувати споживача про наявність у продукті навіть найменшої частки ГМО. На сьогодні маркуванню з написом «з ГМО» підлягає продукція, вміст модифікованих організмів в якій перевищує 0,9%.

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Україна готова поставляти пшеницю Саудівській Аравії

Кабінет міністрів України схвалив розпорядження "Про підписання Угоди між Урядом України і Урядом Королівства Саудівська Аравія про співпрацю у постачанні окремих видів сільськогосподарської продукції". Як сказано у повідомленні на сайті уряду, рішення датоване 23 листопада 2011 р.

Зазначають, що підписання цієї угоди сприятиме реалізації державної політики взаємовигідної співпраці в галузі агропромислового комплексу в умовах ринкових стосунків. Угода застосовується до окремих видів сільськогосподарської продукції, зокрема, до м`якої продовольчої пшениці.

Угода укладена на 5 років, який розпочинається з дати набуття чинності. Дія автоматично подовжується на подальші п`ятирічні періоди, якщо одна із сторін не пізніше, ніж за шість місяців до збігання відповідного періоду не повідомить іншу сторону у письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію угоди.

Згідно з постановою, підписати вказану угоду уповноважений міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра аграрної політики і продовольства України М. ПРИСЯЖНЮКА, у поточному маркетинговому сезоні експортний потенціал України складає 27 млн. тонн зерна.

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Міжнародні відносини

Участь Януковича у засіданні ЄврАзЕС 19 грудня не підтверджено - генсекретар організації

Москва. Запрошення Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ взяти участь у 32-му засіданні міждержавної ради ЄврАзЕС, яке відбудеться 19 грудня у Москві, відправлено, але його участь не підтверджено.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ сказав сьогодні в Москві генеральний секретар ЄврАзЕС Таїр МАНСУРОВ.

«Ми на кожне засідання його (В.ЯНУКОВИЧА) запрошуємо, він очолює країну, яка є спостерігачем ЄврАзЕС. В.ЯНУКОВИЧ і М.АЗАРОВ завжди беруть участь, коли у них є можливість і бажання», - сказав Т.МАНСУРОВ.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи підтверджено участь В.ЯНУКОВИЧА 19 грудня, він підкреслив, що «це питання особисто до нього (В.ЯНУКОВИЧА)».

«Запитайте їх (українську сторону), рішення про участь може бути ухвалене і за один день, і навіть у день засідання. Ми готові на будь-який варіант», - підкреслив Т.МАНСУРОВ.

При цьому він відзначив, що якщо керівництво України ухвалить рішення взяти участь в інтеграційних об`єднаннях на пострадянському просторі, для цього потрібно буде попрацювати.

«Навіть якщо захочеш і сьогодні заявиш про це, це не означає, що завтра приймуть. Є певні критерії і відповідні документи», - сказав він.

Т.МАНСУРОВ підкреслив, що це справа уряду України.

«Коли три країни успішно працюватимуть, і люди одержать дуже багато переваг, тоді народ України має запитати свій уряд, чому ми не можемо цього мати», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 листопада, В.ЯНУКОВИЧ на запитання журналістів, чи поїде він до Москви 19 грудня, заявив, що він перебуватиме там, де це буде необхідно.

«Знаєте, є таке питання: здогадайтеся з одного разу або з двох. Я вам скажу з одного разу. Інтриги, які розводять політики, ми до них вже звикли, і для мене це не дивина. Я нікому не давав жодної інформації, де я буду 19 числа. Буду там, де мені необхідно бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зазначив, що Європейський Союз для України має важливе значення.

Раніше, 23 листопада, низка ЗМІ з посиланням на джерело в секретаріаті ЄврАзЕС повідомила, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, яке відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС агентству УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у засіданні в Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації щодо візиту В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

19 грудня в Києві має відбутися саміт Україна - ЄС.

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Янукович: 9 грудня буду там, де мені необхідно бути

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що 19 грудня він перебуватиме там, де це буде необхідно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Сумах, відповідаючи на запитання, чи поїде він до Москви 19 грудня.

«Знаєте, є таке питання: здогадайтесь з одного разу чи з двох. Я вам скажу з одного разу. Інтриги, які розводять політики, ми до них уже звикли, і для мене це не дивина. Я нікому не давав жодної інформації, де я буду 19-го числа. Буду там, де мені необхідно бути», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він зауважив, що Європейський Союз для України має важливе значення.

За його словами, Україна зробила велику роботу на шляху до євроінтеграції. Він нагадав, що на сьогодні підготовлено дві угоди – повністю узгоджено Угоду про зону вільної торгівлі з Євросоюзом, а в Угоді про асоціацію залишилось відкритим одне питання.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, Україна наполягає на фіксуванні в угоді європейської перспективи. «Наші партнери нам ще не сказали ні «так», ні «ні», - зазначив він, додавши, що переговори тривають.

При цьому Президент заявив, що як саме завершиться переговорний процес, ще невідомо.

Як сказав В.ЯНУКОВИЧ, дехто лякає, що Європі сьогодні не до України, що там є власні економічні проблеми, і вони опікуються більше внутрішніми проблемами, ніж питаннями інтеграції. «Дійсно, якась доля правди у цьому є», - сказав Президент. Водночас він наголосив, що Україна відстоюватиме свої національні інтереси і пріоритети.

За його словами, Україна, намагаючись інтегруватись до Європи, у першу чергу хоче досягти європейських стандартів життя. «Але сьогодні Україна самотужки долає багато економічних проблем, другий рік поспіль ми долаємо дефіцит бюджету», - сказав він. За словами В.ЯНУКОВИЧА, у 2009 році він був на тому ж рівні, що й у Греції, але у 2010 році, порівняно з Грецією, Україна його суттєво скоротила.

Він наголосив, що немає скорочень соціальних витрат, які присутні у Євросоюзі.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада ряд ЗМІ з посиланням на джерело у секретаріаті Євразійського економічного співтовариства (ЄврАзЕС) повідомили, що В.ЯНУКОВИЧ візьме участь у 32-му засіданні Міждержавної ради ЄврАзЕС, що відбудеться 19 грудня у Москві.

У ЄврАзЕС агентству УНІАН заявили, що не поширювали інформацію про участь Президента України у засіданні у Москві.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають інформації про візит В.ЯНУКОВИЧА до Москви 19 грудня.

19 грудня у Києві має відбутися саміт Україна-ЄС.

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Транспорт/Зв`язок

Перші електропоїзди Hyundai прибудуть в Україну наприкінці лютого 2012 року

Перші два електропоїзди Hyundai, які здійснюватимуть прискорений рух, прибудуть в Україну наприкінці лютого - початку березня 2012 року.

Як повідомили УНІАН у Держадміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»), ще чотири поїзди прибудуть в Україну на початку травня наступного року.

Решта чотири з десяти потягів, які Україна повинна отримати від Hyundai Rotem, будуть поставлені після завершення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Наприкінці грудня 2011 року українські локомотивні бригади, які керуватимуть новими поїздами, поїдуть на навчання до Сеула.

Також в “Укрзалізниці” повідомили про завершення конкурсу на кращу назву й логотип підприємства, яке здійснюватиме швидкісний рух на міжрегіональних електропоїздах виробництва Hyundai Rotem.

Так у номінації «Назва підприємства швидкісного руху» переможцем став ОВЧАРЕНКО Сергій Миколайович (смт Оленівка, Донецька обл.) із назвою «Українська залізнична швидкісна компанія». У номінації «Логотип (фірмовий знак) підприємства швидкісного руху» перемогла ЗАЙЦЕВА Марія Володимирівна (м. Київ). У номінації «Назва міжрегіонального електропоїзда» перемогла ЗАЙЦЕВА Людмила Георгіївна (м. Київ) з назвою «Український експрес».

Переможців було нагороджено по кожній з трьох номінацій преміями у розмірі 10 тис. грн. та запрошено на відкриття пасажирського руху міжрегіональних поїздів виробництва компанії «Hyundai Rotem».

Довідка УНІАН. Прискорений рух поїздів вводиться між містами Київ-Харків, Київ-Львів і Київ-Донецьк. Для здійснення пасажирських перевезень на цих напрямках укладено контракти з корейським виробником Hyundai Rotem на закупівлю 10-ти міжрегіональних двосистемних електропоїздів, з АТ «Шкода Вагонка» на закупівлю 2-х міжрегіональних двоповерхових електропоїздів і з ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» на придбання одного міжрегіонального поїзда локомотивної тяги.

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Мінінфраструктури планує змінити правила оплати міжнародних квитків

Міністерство інфраструктури планує на 568 млн. грн. зменшити субсидування пасажирських залізничних перевезень за рахунок вантажних, прив`язавши вартість перевезення до курсу швейцарського франка і євро до гривні на день оплати.

Така пропозиція є в проекті наказу Мінінфраструктури про затвердження змін до Тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним транспортом в міжнародному сполученні Схід - Захід і Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом в міжнародному сполученні.

"Введення наказу зменшить перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних на 568 млн. грн., збільшить податкові надходження до державного бюджету майже на 254 млн. грн. і знизить валютні ризики", - повідомляє Мінінфраструктури.

Довідка УНІАН. Нині під час оформлення міжнародних квитків застосовується курс швейцарського франка або євро до гривни, оприлюднений в передостанній день кожного місяця.

За даними Мінінфраструктури, перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2010 році склало 5,7 млрд. грн., за підсумками 2011 року складе 6,8 млрд. грн.

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Завтра вночі в Україні очікується до 14° морозу

Завтра в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, в південній частині північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі у західних, більшості північних, Вінницькій, Одеській областях та у Криму 2-7° морозу, на решті території 9-14° морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму, на Закарпатті та Прикарпатті до 6° тепла.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° тепла.

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