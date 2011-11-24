Курс НБУ на 25.11.11

Офіційний курс НБУ на 25.11.11100 USD США - 798.9700 (на 24 листопада - 798.9700)100 EUR - 1068.4626 (на 24 листопада - 1069.5811)10 RUR - 2.5415 (на 24 листопада - 2.5597)Облікові курси банківських металів на 25.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-135745.00(на 24 листопада-134706.34)961XAG10Срібло-2551.91(на 24 листопада - 2517.55)962 XPT10Платина-123760.45(на 24 листопада-124399.63)964 XPD10Паладій-46899.54(на 24 листопада-47458.82)

Офіційний курс НБУ на 25.11.11 100 USD США - 798.9700 (на 24 листопада - 798.9700) 100 EUR - 1068.4626 (на 24 листопада - 1069.5811) 10 RUR - 2.5415 (на 24 листопада - 2.5597) Облікові курси банківських металів на 25.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 135745.00 (на 24 листопада - 134706.34) 961 XAG 10 Срібло - 2551.91 (на 24 листопада - 2517.55) 962 XPT 10 Платина - 123760.45 (на 24 листопада - 124399.63) 964 XPD 10 Паладій - 46899.54 (на 24 листопада - 47458.82)

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