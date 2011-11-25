Вибори президента Росії відбудуться 4 березня

Рада Федерації РФ призначила дату чергових виборів президента Росії, вони пройдуть 4 березня 2012 року.

Як передає РІА «Новости», призначення виборів глави держави належить до відання Ради Федерації згідно з Конституцією Росії. Рішення про призначення виборів повинне бути ухвалене не раніше, ніж за 100 днів і не пізніше, ніж за 90 днів до дня голосування. Відповідно до закону "Про вибори президента Російської Федерації", днем голосування на виборах президента стає друга неділя місяця, в якому проводилося голосування на попередніх президентських виборах.

Як повідомив журналістам голова конституційного комітету палати Олексій АЛЕКСАНДРОВ, оскільки попередні вибори президента проходили в березні 2008 року, то формально день голосування повинен був бути призначений на 11 березня 2012 року. Однак якщо неділю, в яку повинні відбутися вибори, оголошено робочим днем (11 березня 2012 року - робочий день через перенесення вихідних у зв`язку зі святом 8 березня), то голосування призначається на попередню неділю.

Тому вибори призначені на 4 березня, відповідно до Конституції і закону про президентські вибори, пояснив сенатор.

Постанова Ради Федерації про призначення дати президентських виборів набуде чинності після її опублікування, це має відбутися не пізніше, ніж через п`ять днів після рішення про призначення дати виборів. З моменту публікації постанови стартує виборча кампанія.