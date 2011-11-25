ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 25 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Угоду про асоціацію з ЄС в грудні не підпишуть" зазначає: У четвер пройшла зустріч депутатів українського і європейського парламентів, на якій обговорювалося питання парафування угоди про асоціацію з ЄС. Ні українські, ні європейські політики не вірять, що угода буде підписана 19 грудня…

http://delo.ua/ukraine/soglashenie-ob-associacii-s-es-v-dekabre-ne-podpishut-168515/

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Також "Дєло" в публікації "Частина бізнесу вважає недоречною протести проти Податкового кодексу" пише: Представники підприємницького співтовариства, які входять до складу громадської ради при ДПС, визнали недоречними акції протесту проти Податкового кодексу і закликають бізнес вирішувати проблеми шляхом звернення до суду…

http://delo.ua/ukraine/chast-biznesa-schitaet-neumestnymi-protesty-protiv-nalogovogo-kod-168479/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Багачі змізерніють", у якому пише: Всього десять днів знадобилося команді віце-прем'єра Сергія Тігіпка, щоб переглянути власну ініціативу з введення податку на багатство. Після її доопрацювання запропоновано понизити оподатковувані площі об'єктів нерухомості і об'єм двигунів автомобілів, а також ввести диференціацію ставок для земельних ділянок залежно від їх місцезнаходження. Експерти упевнені, що без введення непрямої оцінки витрат і прибутків громадян навіть в допрацьованому виді податок працювати не буде…

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Видання "Економічні вісті" в публікації "ДТЕК приріс антрацитом" пише: Переможцем конкурсу з концесії ДП "Ровенькиантрацит" і ДП "Свердловантрацит" стали дочірні структури енергетичного холдингу ДТЕК. Конкуренцію намагалася скласти група "Донецьксталь", проте, схоже, що для неї цей конкурс став розминкою перед іншими проектами…

http://markets.eizvestia.com/full/dtek-priros-antracitom

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Прожект чиновників перефарбують", в якому пишуть: Уряд почав корпоратизацію державного гравця на зерновому ринку - Продовольчо-зерновій корпорації. З перетворенням можна було б і не поспішати зумій ДПЗКУ в статусі держпідприємства залучити фінансові ресурси. Підстібнув реформу і приклад Росії - рішення про приватизацію аналога ДПЗКУ, Об'єднану зернову компанію, там було прийнято тижнем раніше…

http://markets.eizvestia.com/full/prozhekt-chinovnikov-perekrasyat

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"Економічні вісті" в публікації "Азаров затягує Україну" пишуть: Прем'єр-міністр Микола Азаров учора в Астані знову підіграв Росії. Цього разу він запропонував казахському прем'єрові створити загальний зерновий пул, куди увійде і Росія. Такі заяви провокують згортання інвестиційних проектів у зерновій галузі, а також багаті зерновою залежністю від північної сусідки, вважають оператори ринку …

http://markets.eizvestia.com/full/azarov-zatyagivaet-ukrainu

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Україну визнали привабливою для "зелених" інвестицій" пише: У листопаді наша країна уперше увійшла до рейтингу компанії Ernst&Young, який щокварталу розраховує індекси інвестпривабливості країн для розвитку енергетики на поновлюваних джерелах…

http://economics.unian.net/rus/detail/111087

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Російські ЗМІ

Видання "Ізвєстія" в публікації "Російський банкір чекає висилки з Лондона" пише: Влада Великобританії заарештувала двох колишніх керівників литовського банку Snoras. Одним із затриманих став російський бізнесмен Володимир Атонов…

http://www.izvestia.ru/news/507784

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Також "Ізвєстія" в публікації "Яловичина вульгарна прикинеться мармуровою" пишуть: За документами СОТ Росія з 2014 року зрівняла в правах елітну яловичину із звичайною. Вступ Росії до СОТ може відродити радянську практику м'ясної пересортиці, яку вже забули. Разом з вивченням документації учасники ринку виявляють в міжнародних угодах сюрпризи…

http://www.izvestia.ru/news/507717

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(УНІАН)