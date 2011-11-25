Анонс на 26 листопада

* Президент України Віктор Янукович візьме участь у церемонії вшанування пам`яті жертв голодоморів в Україні.

* Глава держави візьме участь у церемонії вшанування пам`яті жертв тоталітаризму та у відкритті наріжного каменю на місці спорудження Меморіалу пам`яті жертв репресій 1936-1941рр.

* Прес-конференція Комісара з прав людини Ради Європи Томаса Хаммарберга за підсумками візиту до України 19-26 листопада.

* У Києві біля Національного музею «Меморіал пам`яті жертв голодоморів» з ініціативи Громадського комітету із вшанування пам`яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933рр. відбудеться Всеукраїнський меморіальний захід, присвячений пам`яті дітей. Історики кажуть, що серед усіх смертей в `32-33 році діти складали до половини вбитих. У програмі:

14-00 - від ст. м. «Арсенальна» розпочнеться скорботна хода, присвячена пам`яті дітей, убієнних і ненароджених в 1932-1933. Учасники пронесуть 500 свічок із чорними стрічками, на яких написані імена дітей, померлих від голоду (від 6-місячних немовлят до 17-річних юнаків). Свічки пронесуть незапаленими як символ молодого, непрожитого життя.

14-30 - біля Національного меморіалу жертв голодоморів розпочнеться панахида.

16-00 - загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої мільйони українців запалять свічки біля меморіалів Голодомору і на вікнах своїх будинків.