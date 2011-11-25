Головне на 25 листопада

Фінанси

Кредит ВТБ на 2 млрд. дол. буде переоформлено в довгостроковий – Азаров

Кредит російського «Внєшторгбанку» (ВТБ) на 2 млрд. дол., залучений у 2009 році на півроку з можливістю триразового продовження, буде переоформлено в довгостроковий.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в інтерв`ю газеті KyivPost.

"Ми домовилися про те, що ми почнемо процес його переоформлення в довготривалий кредит під наші облігації, під наші цінні папери", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також спростував інформацію про плани України збільшити розмір кредиту.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня ц.р. Україна одержала від російського «Внєшторгбанку» на 6 місяців кредит у розмірі 2 млрд. дол. для покриття дефіциту Державного бюджету під 6,7% річних з правом триразового продовження.

Кредит було продовжено двічі – до кінця 2011 року. Згідно з умовами кредиту, він може бути продовжений ще на півроку.

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В Україні заборгованість із зарплати скоротилася на 1,3% – до 1,165 млрд. грн.

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в жовтні 2011 року порівняно з вереснем скоротилася на 1,3% і на 1 листопада становила 1,165 млрд. грн.; з початку року заборгованість скоротилася на 4,3%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 листопада ц.р. зафіксовано в трьох областях України. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 листопада ц.р. становила 240,328 млн. грн. (у жовтні 2011 року скоротилася на 3,7%, з початку року — зросла на 2,9%, порівняно з даними на 1 листопада 2010 року скоротилася на 4,7%), у Харківській – 146,247 млн. грн. (у жовтні знизилася на 1,3%, з початку року – зросла на 14,4%, порівняно з 1 листопада 2010 року збільшилася на 13,4%), у Луганській – 136,337 млн. грн. (у жовтні зросла на 16,7%, з початку року – на 23,9%, порівняно з 1 листопада минулого року — на 19%).

Заборгованість із заробітної плати в Києві на 1 листопада 2011 року становила 75,71 млн. грн. (у жовтні скоротилася на 7,8%, з початку року – на 33,8%, порівняно з 1 листопада 2010 року – скоротилася на 38,1%).

У Держстаті відзначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване у 8 областях України. Відповідно скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 16 областях, АР Крим, Києві та Севастополі. Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 листопада ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 649 тис. грн. (у жовтні заборгованість скоротилася на 38,5%, з початку року – в 4,8 разу, порівняно з 1 листопада 2010 року – в 6,7 разів), Рівненській – 2,299 млн. грн. (у жовтні сума заборгованості знизилася на 0,2%, з початку року – майже в 4 рази, порівняно з 1 листопада 2010 року – майже в 4 рази) та Івано-Франківській областях – 7,739 млн. грн. (у жовтні заборгованість зросла на 7,1%, з початку року – скоротилася на 3,3%, порівняно з 1 листопада 2010 року – скоротилася на 21,8%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.

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Британські банки розробляють план дій на випадок розпаду єврозони

Британські банки розробляють план дій на випадок розпаду єврозони.

Як повідомляє ТСН, британські банки отримали розпорядження від фінансової влади країни розробити плани дій на випадок краху єврозони.

"Ми хочемо мати плани банків на випадок потрясінь, викликаних кризою єврозони", - підкреслив глава банківського відділу британського Управління з регулювання фінансової діяльності (центральний орган нагляду над ринком фінансових послуг) Ендрю БЕЙЛІ.

За його словами, британські банки повинні розробити стратегію, що передбачає скорочення їхньої залежності від короткострокових кредитів і ризикованих активів.

У повідомленні нагадується, що недавно стратег Bank of England Девід МАЙЛЗ припустив, що декілька країн незабаром вийдуть з єврозони через розростання боргової кризи в регіоні, що може негативно позначитися на економіці Великої Британії.

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Кабмін перегляне макропоказники у бюджеті з урахуванням прогнозів МВФ

Кабінет міністрів України перегляне макропоказники, закладені в проекті державного бюджету наступного року, з урахуванням прогнозів Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це у четвер, 24 листопада, повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій МЯРКОВСЬКИЙ під час брифінгу.

"Йде переоцінка прогнозів розвитку світової економіки... Прогнозується консервативніша модель і темпи (розвитку - УНІАН). По Україні Міжнародний валютний фонд прогнозує 3,9% наступного року... Я думаю, ми підтримаємо ідею консерватизму і під час доопрацювання бюджету можемо переглянути прогнозні показники на 2012 рік з урахуванням оцінок світових фінансових організацій", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України 20 жовтня прийняла в першому читанні проект державного бюджету на 2012 рік.

Держбюджет-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: ріст ВВП - 5%, номінальний ВВП - 1,505 трлн. грн., інфляція - 7,9%, індекс цін виробників - 9,4%.

14 листопада голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що Рада планує розглянути законопроект про держбюджет на 2012 рік у другому читанні на початку грудня.

Крім того, Всесвітній банк вважає необхідним провести корекцію параметрів проекту держбюджету України на 2012 рік, грунтуючись на консервативніших макропоказниках.

"Вважаю, що це необхідно зробити, оскільки бюджет базується на прогнозі росту економіки на рівні 5%. Коли бюджет ще розроблявся і подавався до парламенту, такий прогноз міг вважатися реалістичним, але зараз він виглядає надмірно оптимістичним", - сказав директор представництва Всесвітнього банку в Україні, Білорусі і Молдові Мартін РАЙЗЕР в інтерв`ю газеті "Коммерсантъ-Україна" від 24 листопада.

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ПЕК

Росія надасть Білорусі 10 млрд. дол. кредиту на 15 років для будівництва АЕС

Москва. Росія надасть Білорусі кредит у розмірі 10 млрд. дол. на 15 років для будівництва АЕС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на засіданні президії уряду РФ сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН.

«Ми домовилися, і сьогодні будуть підписані відповідні документи про надання Білорусі російського кредиту в обсязі до 10 млрд. дол. з використанням цього кредиту протягом 10 років і з погашенням протягом 15 років», - сказав В.ПУТІН.

Він зазначив, що відповідно до російського законодавства і процедур президія уряду має під час засідання схвалити документи до підписання з білоруською стороною.

«Якщо є якісь зауваження, пропозиції стосовно цих документів, ще не пізно їх внести і узгодити з білоруськими партнерами», - сказав він.

За його словами, на корпоративному рівні і на рівні відповідних відомств ці питання ретельно опрацьовані.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня ЗАТ «Атомстройекспорт» (ЗАТ АСЕ, компанія Держкорпорації «Росатом») і ДУ «Дирекція будівництва атомної електростанції» (Республіка Білорусь) підписали Контрактну угоду про спорудження енергоблоків №1 і №2 АЕС на території Білорусі. Відповідно до документа, введення першого блоку АЕС відбудеться в 2017 році, другого – в 2018 році. У документі також визначені основні зобов`язання сторін щодо спорудження АЕС, вартість будівництва, умови платежів тощо. Контрактна угода є попереднім договором, а всі його положення будуть розгорнуті в генеральному контракті, який планується підписати на початку наступного року.

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«Газпром» розповів про ціну газу для Білорусі та ставку транзиту

Москва. Ціна російського газу для Білорусі в 2012 році становитиме 165,6 дол. за 1 тис. куб., тариф на транспортування 1 000 куб. м газу - 2 дол. на 100 км.

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації «Газпрому».

«Відповідно до контракту на постачання, ціна газу для Білорусі в 2012 році становитиме 165,6 дол. за 1000 куб. м», - говориться в повідомленні.

Повідомляється, що в 2013-2014 роках ціни розраховуватимуться за формулою. Її основними складовими стануть ціна газу для споживачів Ямало-Ненецького автономного округу (встановлюється Федеральною службою за тарифами РФ), вартість транспортування газу від місць видобутку в ЯНАО до кордону Росії та Білорусі, вартість зберігання газу в підземних сховищах на території РФ, величина витрат «Газпрому» з реалізації газу. Також передбачається індексація складових формули ціни на величину інфляції.

У 2012 році Білорусь придбає у «Газпрому» 22,5 млрд. куб. м газу, в 2013 і 2014 роках - по 23 млрд. куб. м, при цьому контракт передбачає можливість коригування обсягів.

Окрім цього, згідно із контрактом на транспортування газу через територію Республіки Білорусь, тариф на транспортування 1 тис. куб. м газу газопроводами ВАТ «Білтрансгаз» становитиме 2 дол. на 100 км, у 2013-2014 роках щомісячно розраховуватиметься за формулою. Тариф на транспортування газу по білоруській ділянці газопроводу «Ямал - Європа» щомісячно розраховуватиметься за формулою впродовж всього терміну дії контракту.

Також повідомляється, що мінімальний рівень націнки на газ, що реалізується «Білтрансгазом» споживачам Білорусі, з 1 січня 2012 року становитиме 15,95 дол. за 1 тис. куб. м, з 2013 по 2031 роки коригуватиметься на величину інфляції.

З 1 січня 2032 року рівень мінімальної націнки регулюватиметься уповноваженим органом Республіки Білорусь відповідно до білоруського законодавства. При цьому, націнка не зможе бути нижче за рівень, що компенсує витрати та інвестиції ВАТ «Білтрансгаз», включаючи економічно обгрунтовану норму прибутку, і в будь-якому разу буде не нижче за 11,09 дол. за 1000 куб. м.

Як повідомляв УНІАН, до 31 грудня 2011 року включно умови постачання російського газу до Білорусі та транспортування газу її територією визначаються контрактом на постачання і транзит газу в 2007-2011 роках між ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз». Згідно з документом, ціна газу для Білорусі визначається за формулою (що відповідає формулі ціни при постачанні російського газу до Європи). У 2008-2010 роках до ціни застосовувалися знижувальні коефіцієнти (0,67, 0,7 і 0,9, відповідно).

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«Газпром» купив другі 50% «Білтрансгазу» за 2,5 млрд. дол.

Москва. «Газпром» купив другі 50% «Білтрансгазу» за 2,5 млрд. дол.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», сьогодні в резиденції «Горки», в присутності Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, Президента Республіки Білорусь Олександра ЛУКАШЕНКА, прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра Республіки Білорусь Михайла М’ЯСНИКОВИЧА ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз».

«Відповідно до договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз», «Газпром» заплатить за акції 2,5 млрд. дол. Таким чином, ВАТ «Газпром» стане власником 100% ВАТ «Білтрансгаз», - йдеться в повідомленні.

Також ВАТ «Газпром» і ВАТ «Білтрансгаз» підписали контракти на постачання газу до Білорусії і його транспортування через територію республіки в 2012-2014 роках.

Документи підписані на розвиток домовленостей, досягнутих сьогодні між урядом РФ і урядом Республіки Білорусь, про формування цін на газ і тарифів на його транспортування, а також про умови купівлі-продажу акцій і подальшої діяльності ВАТ «Білтрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, чинний контракт «Газпрому» і «Білтрансгазу» на постачання і транзит газу закінчується 31 грудня 2011 року.

У серпні 2011 року прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН доручив Міненерго і «Газпрому» визначити величину знижуючого коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року. За словами глави російського уряду, введення "інтеграційного" коефіцієнта зумовлене інтеграцією в рамках Митного союзу і пов`язане з питанням придбання «Газпромом» другої половини «Білтрансгазу».

Довідка УНІАН. У травні 2007 року ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Білтрансгаз» за 2,5 млрд. дол. рівними частками протягом чотирьох років. У 2010 році операція була завершена.

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Ціна російського газу для Білорусі становитиме 164 дол. за тис. куб. - Путін

Москва. Ціна російського газу для Білорусі в I кварталі 2012 року становитиме 164 дол. за 1 тис. куб.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Російській Федерації, про це сказав прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сьогодні на засіданні президії уряду РФ.

«При середній ціні близько 400 дол. для Європи, Білорусь платитиме в першому кварталі 164 дол. за тисячу кубів. Це серйозна знижка, яка дозволить залишити в білоруській економіці не менш як 2 млрд. дол.», - сказав В.ПУТІН.

За його словами, Білорусь одержить так звану інтеграційну знижку і до 2014 року вийде на рівнодохідні ціни.

В.ПУТІН також нагадав, що сторони домовилися, що «Газпром» придбає у власність всі 100% «Білтрансгазу».

Він відзначив, що Росія і Білорусь домовилися про реструктуризацію білоруської заборгованості за постачання російського газу в 2011 році. В.ПУТІН повідомив, що зараз Білорусь платить 244 дол. за тисячу кубів.

«Ми домовилися з білоруським керівництвом, що через непросту ситуацію в білоруській економіці ми реструктуруємо платежі наступного року», - сказав він.

В.ПУТІН підтвердив, що відповідні документи в галузі газової співпраці будуть підписані у п`ятницю.

«Це дуже важливе питання, яке врегулює наші відносини з Білоруссю на роки вперед і дозволить забезпечити безумовний транзит через білоруську територію наших енергоносіїв споживачам у Західній Європі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, діючий контракт «Газпрому» і «Білтрансгазу» на постачання і транзит газу завершується 31 грудня 2011 року.

У третьому кварталі ц.р. російський газ для Білорусі коштує 279,16 долара за тисячу кубометрів проти 245 доларів у другому кварталі.

У серпні 2011 року прем`єр-міністр РФ В.ПУТІН доручив Міненерго і «Газпрому» визначити величину знижувального коефіцієнта ціни на газ для Білорусі з 2012 року. За словами глави російського уряду, введення "інтеграційного" коефіцієнта обумовлене інтеграцією в рамках Митного союзу і пов`язане з питанням придбання «Газпромом» другої половини «Білтрансгазу».

7 жовтня цього року Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявив, що для учасників Єдиного економічного простору потрібні рівні умови господарювання, а не знижувальні інтеграційні коефіцієнти.

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Ціна газу для України у наступному кварталі зросте до 485 дол. - Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО прогнозує збільшення ціни на природний газ, який поставляють в Україну, у І кварталі 2012 р. до 485 дол. за тис. куб. м.

Про це він заявив в інтерв`ю журналу "Фокус".

"Ми вже знаємо, що в першому кварталі ціна буде не 435 дол., а 485 дол. Це пов`язано з тим, що за чинною угодою, яка нас не влаштовує, ціна залежить від вартості нафти, а нафта дорожчає", - сказав С. ТІГІПКО.

При цьому він висловив надію, що українським парламентарям вдасться домовитися про зниження ціни на газ, який поставляється в Україну.

"Я упевнений в позитивному результаті цих переговорів. Якщо ж президент і прем`єр не зможуть домовитися з Росією, це буде дуже погано", - додав він.

Також віце-прем`єр-міністр зазначив, що "якщо вдасться знизити вартість газу, це буде величезна перемога, дуже важлива для населення. Адже чому ми настільки незговірливі з МВФ? Тому що, якщо ми виконаємо їх вимоги, це ударить по середньому класу. Для 10 млн. людей, які не мають пільг, комунальні платежі виростуть на 32-33%".

Довідка УНІАН. ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" 19 січня 2009 року підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік; про об`єми і умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

Ціна на газ встановлюється поквартально. Ціна імпортного природного газу для України в І кварталі 2011 року складала близько 264 дол. за тис. куб. м, у ІІ - 295,6 дол. за тис. куб. м, у ІІІ - 354 дол. за тис. куб. м, у IV - близько 400 дол. за тис. куб.м.

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Фондовий ринок

ДТЕК запропонував за «Західенерго» на 100 тис. грн. більше початкової ціни

Єдиний учасник конкурсу з продажу 45,103% держпакета акцій «Західенерго» - ДТЕК Холдинг Лімітед запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше початкової ціни, передає кореспондент УНІАН.

Як відзначив представник Фонду державного майна України під час торгів, оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежне оцінювання держпакета акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати пакет за ціною оцінювання.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів із відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакета акцій енергогенеруючої компанії «Західенерго» і 25% акцій «Київенерго». Приватизаційний конкурс щодо «Західенерго» відбувся сьогодні, 25 листопада. Стартова ціна 45,103% акцій «Західенерго» становила 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла лише одна заявка - від компанії ДТЕК.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерації представлений ТОВ «Східенерго», а також асоційованими компаніями ПАТ «Дніпроенерго», де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ «Західенерго», в якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.

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ФДМУ планує завершити угоду з продажу «Західенерго» на початку наступного року

Угода про продажу 45,103% держпакету акцій компанії "Західенерго", швидше за все, буде завершена на початку наступного року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України.

Як зазначили у прес-службі, після отримання офіційної згоди єдиного учасника конкурсу - DTEK Holdings Limited, ФДМУ оголосить конкурс на незалежного оцінювача 45,103% акцій "Західенерго", який у свою чергу повинен буде провести незалежну оцінку держпакету, котрий реалізовується.

Як повідомляв УНІАН, єдиний учасник сьогоднішнього конкурсу з продажу 45,103% держпакету акцій "Західенерго" - DTEK Holdings Limited запропонував за приватизований держпакет акцій 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше від початкової ціни пакету.

Як сказав представник ФДМУ, в ході торгів, оскільки в торгах брав участь всього один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства прийняв рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати цей пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 5 жовтня оголосив про проведення приватизаційних конкурсів з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціонів з продажу 45,103% держпакети акцій енергогенеруючої компанії "Західенерго" і 25% акцій "Київенерго". Приватизаційний конкурс з "Західенерго" відбувся сьогодні, 25 листопада 2011 р. Стартова ціна 45,103% акцій "Західенерго" склала 1 млрд. 932 млн. грн. На конкурс надійшла всього одна заявка - від компанії ДТЕК.

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.

Сегмент генерації представлений ТОВ "Східенерго", а також асоційованими компаніями ПАТ "Дніпроенерго", де ДТЕК належить 47,55% акцій, і ПАТ "Західенерго", у якому ДТЕК спільно з афільованими компаніями володіє 25,06% акцій.

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Соцполітика

Мінсоцполітики внесло зміни до законопроекту про податок на багатство

Міністерство соціальної політики України обнародувало нову редакцію законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення в Україні податку на багатство, в якій враховані пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення станом на 24 листопада.

Як наголошується в повідомленні на офіційному сайті міністерства, про це повідомив віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

За його словами, зміни, зокрема, стосуються оподаткування транспортних засобів. Так, будуть введені знижуючі коефіцієнти до ставок податку, які враховують термін використання автомобілів, мотоциклів і суден. У первинному варіанті законопроекту передбачалася єдина ставка податку на транспортні засоби, незалежно від терміну їхньої служби.

Для легкових автомобілів зменшений об`єм циліндрів двигуна, на який нараховується податок, з 4 тис. куб. см до 3,4 тис. куб. см, що дасть змогу включити в об`єкти оподаткування дорогі марки автомобілів, популярні серед заможних українців. Незважаючи на зниження об`єму двигуна, питома вага автомобілів, які підпадають під оподаткування, не перевищує 1,5% від загальної кількості зареєстрованих в Україні автомобілів. Ставка податку — 20% розміру мінімальної заробітної плати за 100 куб. м об`єму циліндра двигуна (на сьогодні це 197 грн.).

Крім того, за підсумками обговорення, пропонується зменшити загальну площу квартир, які підпадають під оподаткування, з 300 до 200 кв. м, а будинків - з 600 до 400 кв.м. Нагадаємо, ставка податку залишається тією ж - 2% розміру мінімальної заробітної плати за 1 кв. м загальної площі об`єкту житлової нерухомості (19,7 грн.).

С.ТІГІПКО зазначив, що обговорення законопроекту продовжується. «Нам важливо врахувати всі конструктивні пропозиції, особливо представників середнього класу, щоб цей податок платили саме багаті», - зазначив віце-прем`єр-міністр.

Нагадаємо, на сьогодні проходить громадське обговорення законопроекту про внесення змін до Податкового кодексу щодо введення податку на багатство, текст якого розміщений на офіційному сайті Міністерства соціальної політики. Як раніше заявляв С.ТІГІПКО, кошти від даного податку будуть направлені до бюджету Пенсійного фонду.

Окрім іншого, законопроект передбачає збільшення ставки податку на дохід фізособи з 15% до 20% у разі, якщо сума такого доходу перевищує 15-кратний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на 1 січня звітного року (на сьогодні це 14,775 тис. грн.). Передбачається, що під оподаткування потрапляє сума, що перевищує цей поріг.

Передбачається, що вказаний законопроект набуде чинності з 1 січня 2012 року.

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Промисловість

Казахстанська Berkut Air зацікавлена в придбанні літаків Ан-148

Казахстанська авіакомпанія Berkut Air зацікавлена в придбанні регіональних реактивних літаків нового покоління Ан-148.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДП «Антонов».

У повідомленні наголошується, що 23 листопада, в рамках офіційного візиту до Казахстану прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА, в аеропорту Астани відбулася презентація Ан-148-100 представникам Міністерства транспорту і комунікацій Казахстану, Комітету цивільної авіації й керівникам авіакомпанії країни.

Представники казахстанської сторони детально ознайомилися з характеристиками літака, а також з результатами першого етапу його експлуатації.

Як повідомив президент – генеральний конструктор ДП «Антонов» Дмитро КІВА під час презентації, «на сьогодні на регіональних внутрішніх маршрутах України і Росії, а також міжнародних авіатрасах працюють 11 літаків Ан-148. Вони вже перевезли близько 650 000 пасажирів, їх наліт становить 31 000 годин, а в серпні цього року місячний наліт одного з Ан-148 авіакомпанії «Росія» досяг 400 годин».

Віце-міністр транспорту і комунікацій Казахстану Єркин ДЮСЕМБАЄВ наголосив на широких перспективах застосування Ан-148 і його варіантів в умовах країни.

Підбиваючи підсумки зустрічі, Є.ДЮСЕМБАЄВ відзначив високу важливість розвитку авіапрому країни, зокрема у співпраці з підприємствами України. Презентація «Антонов», яка «відбулася, відкрила нову віху партнерських відносин наших країн в авіаційній галузі», - сказав він.

Довідка УНІАН. Ан-148 – регіональний близькомагістральний літак, розрахований на комфортне перевезення 68 пасажирів. Дальність польоту становить 3,5 тис. км, крейсерська швидкість – 800-870 км/годину. Особливістю цього типу повітряних суден є високе розташування двигунів, що дає змогу літаку здійснювати злітання і посадки навіть на аеродромах з низькою якістю покриття. Сучасне бортове устаткування робить можливим посадку машини в складних метеорологічних і нічних умовах.

Літак спроектований київським ДП «Антонов», у програмі виробництва задіяні Серійний завод «Антонов» в Україні і «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство» в Росії.

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Транспорт/Зв`язок

Інвесторам пропонують сім ділянок під будівництво паркінгів у центрі Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив провести конкурси із залучення інвесторів до будівництва семи підземних паркінгів у центрі столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, пропонуються ділянки: на Європейській площі, вул. Хрещатик і вул. Михайла Грушевського (на ділянці від вул. Інститутської до Паркової дороги); на вул. Хрещатик на ділянці від будинку № 17 до будинку № 29; на вул. Прорізній на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Пушкінській; на площі Івана Франка та вул. Архітектора Городецького на ділянці від вул. Хрещатик до вул. Ольгинської; на вул. Басейній на ділянці від вул. Шовковичної до вул. Шота Руставелі; на вул. Хрещатик, 25; на Набережному шосе, 2 (наземно-підземний паркінг).

«У центрі Києва бракує близько 3 тисячі паркувальних місць – така оцінка за нормами забезпечення парковками наявних офісів. Якщо рахувати за нормативом ЄС, де на кожні 100 кв. метрів площі оренди має припадати 3-5 паркувальних місць, київські офіси незабезпечені на 3/4», – пояснив заступник голови КМДА Руслан КРАМАРЕНКО.

Загалом, уже визначено 79 земельних ділянок, де інвестор повинен побудувати сучасні паркінги: 15 в центральній частині міста, 7 біля станцій метрополітену та 57 в районах житлової забудови.

«Завдяки зведенню цих паркінгів, ми зможемо повністю прибрати машини з тротуарів у центрі міста та значно покращити ситуацію у дворах, де сьогодні навіть дитячі майданчики запарковані автомобілями. До ЄВРО 2012 автомобілі з тротуарів, принаймні, у центрі міста, ми приберемо», – запевнив Р.КРАМАРЕНКО.

Також в рамках реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року, столична влада планує залучити інвесторів до будівництва п`яти перехоплюючих наземно-підземних паркінгів.

Їх побудують біля станцій метрополітену «Сирець» (на вул. Щусєва, 55), «Червоний хутір» (на вул. Поліській), «Виставковий центр» (на вул. Академіка Глушкова, 1), «Героїв Дніпра» (на вул. Оболонському, 52) та «Лісова» (на вул. Броварському).

Як зазначають в КМДА, модернізація транспортної інфраструктури столиці – один з пріоритетів, визначених Стратегією розвитку Києва. Саме ця сфера відзначена як найгостріша за результатами проведеного громадського обговорення стратегії. Близько 1/4 всіх отриманих коментарів та пропозицій пов`язана з транспортом і його розвитком.

Організовувати інвестиційні конкурси щодо семи паркінгів в центрі міста буде постійно діюча конкурсна комісія по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації тощо об`єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва.

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Роботи з добудови та модернізації трамвайної гілки на Троєщині розпочнуть у грудні

У грудні розпочнуться роботи із добудови трамвайної гілки на Троєщині. Планується, що кияни зможуть скористатися цим видом транспорту уже в травні-червні наступного року.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, про це сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ під час поїздки до виробничо-технічного підрозділу служби утримання рухомого складу та транспортної інфраструктури КП «Київпастранс».

За словами О.ПОПОВА, сьогодні міська адміністрація розглядає кілька варіантів того, які вагони будуть їздити на цій гілці.

«Якщо нам, а я в цьому не сумніваюся, вдасться поставити на конвеєр виробництво власного вагону, то ми не будемо купувати трамваї, ні в Лейпцигу, ні в Праги. Я переконаний, що зможемо власними силами вирішити це питання», – підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, трамвайну лінію на житловому масиві Троєщина буде реконструйовано та добудовано.

Після реконструкції трамвайна лінія працюватиме в режимі легкого рейкового транспорту від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку.

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«Укрзалізниця» може призначити додаткові поїзди на новорічний період

«Укрзалізниця» розглядає можливість призначення додаткових поїздів на новорічний період, повідомляє Урядовий портал.

Наголошується, що на сьогодні є вільні місця на всі дати передноворічного тижня (окрім 30 грудня).

За словами першого заступника начальника головного пасажирського управління «Укрзалізниці» Ігоря БРЕУСА, підвищений попит на квитки в популярних західному і кримському напрямках спостерігається не на всі дати передноворічного тижня. Так, а станом на 12:00 25 листопада 2011 року на поїзди Львівського напрямку (Київ-Львів, Київ-Ужгород, Київ-Ковель, Чернівці-Київ) на дати відправлення у вільному продажу є: на 26 грудня – 845 місць, на 27 грудня – 771, на 28 грудня – 367, на 29 грудня – 127, на 30 грудня – 13.

Нараз проводиться робота і розглядається можливість призначення додаткових поїздів у сполученнях до Ужгорода, Івано-Франківська, Сімферополя, Луганська, Донецька і ін.

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Агро

Присяжнюк наголошує на актуальності створення зернового пулу України, Росії й Казахстану

На сьогодні питання створення зернового пулу України, Росії й Казахстану є актуальним.

Про це заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК в Харкові, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про можливість координування дій України, Росії та Казахстану на зовнішніх ринках зерна.

«Об’єднати зусилля на зовнішніх ринках важливо. По-перше, щоб ми не демпінгували, по-друге, ми повинні використати наші пріоритети чорноморського басейну. Прем’єр-міністр також пропонує, щоб ми, створивши таку координацію, створили також Причорноморську зернову біржу, тому що можливості трьох країн наших – це експортний потенціал зерна в обсязі 25-27% від світового ринку. Координувати свої дії, безумовно, важливо», - підкреслив М.ПРИСЯЖНЮК.

Міністр зазначив, що створення спільних координуючих структур на ринку зерна дозволить економити кошти на внутрішніх переміщеннях зерна. При цьому М.ПРИСЯЖНЮК підкреслив, що Україна виступає за створення подібної структури виключно на паритетній основі.

«Для нас важливо це, не дивлячись на те, що в цьому союзі ми маємо найпріоритетніші позиції, ми готові на такий компроміс іти, тому що внутрішні переміщення зерна між нашими країнами зекономить кошти на логістиці. Сьогодні в боротьбі за низьку собівартість продукти харчування – це теж стратегічне питання. Позиція уряду – на паритетній основі. Ні в якому разі тут ми не поступимось ніякій державі з трьох», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК втім зауважив, що в Україні, Росії та Казахстані виробники зерна та зернотрейдери на сьогодні є приватними структурами, тому це унеможливлює створення зернового пулу з виробництва зерна.

«Ми повинні розуміти, що виробництво зерна і зернотрейдери – це приватні структури в наших трьох країнах. І тут може бути єдина політика на зовнішніх ринках, але ніяк не єдиний зерновий пул з виробництва. Ця модель буде працювати. В майбутньому це актуально і ми будемо обговорювати», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 листопада, прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ в Астані під час зустрічі з прем’єр-міністром Казахстану Карімом МАСІМОВИМ запропонував повернутися до питання створення зернового пулу з Казахстаном і Росією. На думку М.АЗАРОВА, створення подібного об’єднання дозволить трьом країнам стати одним з найбільших гравців на ранку зерна.

У травні 2010 року міністр аграрної політики України Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Україна ініціює створення біржі з торгівлі зерном для країн Причорноморського регіону і продовжує обговорювати ідею організації разом з Росією і Казахстаном Причорноморського зернового пулу.

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Завтра в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 6° тепла

У суботу, 26 листопада, в Україні очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер протягом доби переважатиме західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 5°- 0 морозу, у Карпатах та на півдні до 9° морозу; вдень 1-6° тепла, у східній частині близько 0°.

У Києві та області без істотних опадів. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 5°- 0 морозу, вдень 1-6° тепла. По м. Києву температура вночі 2°- 0 морозу, вдень 4-6° тепла.

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УНІАН