Курс НБУ на 28.11.11

Офіційний курс НБУ на 28.11.11100 USD США - 798.9700 (на 25 листопада - 798.9700)100 EUR - 1056.9574 (на 25 листопада - 1068.4626)10 RUR - 2.5301 (на 25 листопада - 2.5415)Облікові курси банківських металів на 28.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-133907.37 (на 25 листопада-135745.00)961XAG10Срібло-2495.98 (на 25 листопада-2551.91)962XPT10Платина-122641.90 (на 25 листопада-123760.45)964 XPD10Паладій-45541.29 (на 25 листопада-46899.54)

Офіційний курс НБУ на 28.11.11 100 USD США - 798.9700 (на 25 листопада - 798.9700) 100 EUR - 1056.9574 (на 25 листопада - 1068.4626) 10 RUR - 2.5301 (на 25 листопада - 2.5415) Облікові курси банківських металів на 28.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 133907.37 (на 25 листопада - 135745.00) 961 XAG 10 Срібло - 2495.98 (на 25 листопада - 2551.91) 962 XPT 10 Платина - 122641.90 (на 25 листопада - 123760.45) 964 XPD 10 Паладій - 45541.29 (на 25 листопада - 46899.54)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter