Візит Азарова до Астани - пошук партнера в ЄЕП?

Перший в історії 20-річних відносин офіційний візит прем`єр-міністра України до Казахстану, який пройшов 24 листопада, був дещо несподіваним. Готувати його почали лише за кілька тижнів до призначеної дати.

Навіщо візит такого високого рівня потрібен був саме зараз, коли двостороннє торгово-економічне співробітництво на хорошому рівні? Товарообіг зростає, наприклад, в 2009 році він досяг 3,4 млрд. доларів, а за 8 місяців поточного року, порівняно з аналогічним періодом минулого, збільшився в півтора раза - майже до 3 млрд.

Якщо і виникають якісь спірні питання на двосторонньому рівні, то вирішують їх зазвичай у рамках заходів, що часто проходять по лінії співробітництва СНД. До речі, Микола Азаров не раз говорив про те, що тим і хороші ці заходи, що під час їх проведення можна залагодити практично всі проблеми, які виникають між країнами.

Відповідь щодо причини візиту напрошувалася сама собою. Україні необхідно було детально обговорити з керівництвом Казахстану нюанси двосторонніх і багатосторонніх відносин після початку роботи з 2012 року Єдиного економічного простору. У рамках цього об`єднання буде працювати наддержавний орган - Євразійська економічна комісія, яка виконуватиме функції загального уряду ЄЕП. Як це на практиці позначиться на двосторонніх відносинах, поки зрозуміло не зовсім.

Фактично це підтвердив М.Азаров після зустрічі з прем`єр-міністром і президентом Казахстану. За його словами, піднімалися питання про співпрацю в нових умовах.

«Ми домовилися, що Казахстан зробить все від нього залежне, аби його участь у цих інтеграційних проектах не перешкоджала розвитку наших двосторонніх відносин, а, навпаки, сприяла», - сказав український прем`єр, коментуючи результати зустрічей.

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв , повідомив М.Азаров, під час зустрічі (вона проходила без участі ЗМІ - авт.) пообіцяв, якщо будь-яка із сторін Митного союзу виходитиме з ініціативою зміни умов двосторонньої торгівлі з Україною, позиція Києва буде «уважно розглядатися».

Із слів М.Азарова можна зробити висновок, що Казахстан дав згоду блокувати рішення уряду ЄЕП (Євразійської економічної комісії - авт.), які б не влаштовували Україну. «Мені Президент Казахстану сказав, що всі рішення відповідно до договірних документів приймаються консенсусом. Тобто, жодне рішення Митного союзу чи ЄЕП не може бути прийнято без згоди казахстанської сторони», - сказав український прем`єр.

Детальнішу інформацію отримати не вдалося, оскільки час спілкування М.Азарова з українською пресою було обмежено, а зустріч представників ЗМІ з Н.Назарбаєвим не планувалася взагалі.

У день візиту Азарова до Казахстану з`явилася інформація про можливу участь Президента України Віктора Януковича 19 грудня у засіданні міждержавної ради ЄврАзЕС. Незважаючи на те, що вона не була підтверджена офіційно, виключати такий варіант поки не можна. Непрямим підтвердженням можливої участі Януковича в цьому засіданні, в принципі, можуть бути і теми, які обговорювали під час візиту Азарова в Астану. Крім питань двостороннього співробітництва піднімали і питання тристороннього - за участю Росії. Зокрема, у космічній сфері та у сфері атомної енергетики.

Крім того, М.Азаров запропонував повернутися до питання про створення Україною, Казахстаном і Росією єдиного зернового пулу. Цей проект, який обговорюється вже не перший рік, останнім часом був практично заморожений. Якщо після саміту ЄС, який поки планується на 19 грудня, Янукович все ж таки візьме участь у засіданні ЄврАзЕс, то ці теми можуть бути підняті Києвом як пропозиції щодо розширення співпраці з країнами Митного союзу.

Юрій Дощатов (УНІАН)