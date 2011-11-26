Звернення Президента України до народу в День пам'яті жертв голодоморів

Дорогі співвітчизники!

Щороку наприкінці листопада ми вшановуємо пам`ять загиблих від страшних голодоморів, які забрали життя мільйонів людей. Небачена трагедія світового масштабу завдала непоправних втрат Україні.

Жахливі роки тоталітаризму стали і духовною катастрофою: було зруйновано безліч храмів, фізично знищено та відправлено до таборів сотні тисяч селян, робітників і представників інтелігенції, постраждала майже кожна українська родина.

Свято зберігаючи пам`ять про трагічні сторінки нашого минулого, Українська держава упевнено рухається вперед, розбудовуючи громадянське суспільство на принципах захисту прав і свобод, закладаючи міцні підвалини для прийдешніх поколінь.

Мирного неба, добра і злагоди усім, хто живе на нашій щедрій і благословенній землі.

Віктор ЯНУКОВИЧ