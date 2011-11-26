Янукович вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні

11:50, 26 листопада 2011
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Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ взяв участь у церемонії вшанування пам’яті жертв голодоморів в Україні, що відбулася на території Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів» у Києві.

Він встановив до скульптури «Гірка пам’ять дитинства» символічну композицію із зерном. В.ЯНУКОВИЧ також поставив запалену лампадку до «Свічі пам’яті», повідомляє прес-служба глави держави.

Як ідеться у повідомленні, вперше в історії незалежної України вшанувати пам`ять жертв голодоморів зібралися усі президенти: Леонід КРАВЧУК, Леонід КУЧМА, Віктор ЮЩЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ.

Участь у жалобних заходах також взяли прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ, голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ, члени уряду, представники дипломатичного корпусу та громадськості.

Учасники церемонії вшанували померлих від голоду хвилиною мовчання.

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