У Росії вчора стартувала президентська виборча кампанія

Москва. У Росії в п`ятницю, 25 листопада, стартувала президентська виборча кампанія.

Як передає кореспондент УНІАН у РФ, інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, а також офіційне видання «Российская газета» опублікували постанову Ради федерації Федеральних зборів Росії про призначення виборів на 4 березня 2012 року.

Постанова набула чинності з дня офіційної публікації. Після обнародування постанови про вибори партії і громадські об`єднання можуть висувати кандидатів на найвищу державну посаду.

Планується, що з`їзд партії «Єдина Росія» 27 листопада висуне кандидатом у президенти свого лідера, прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА.

Також передбачається, що КПРФ на з`їзді 17 грудня висуне в кандидати Геннадія ЗЮГАНОВА, а ЛДПР на з`їзді 13 грудня - Володимира ЖИРИНОВСЬКОГО.

Крім того, лідер незареєстрованої партії «Інша Росія» Едуард ЛИМОНОВ заявив про бажання поборотися за найвищий пост у РФ і заради президентської кампанії відмовився від громадянства Франції.

Президент Росії вперше обиратиметься на 6 років, а не на 4 роки, як зараз.