Мер Одеси не прийшов на скорботну церемонію, присвячену Голодомору

Сьогодні голова Одеської облдержадміністрації Едуард МАТВІЙЧУК, голова облради Микола ПУНДИК, представники влади Одеси і священнослужителі УПЦ Київського патріархату взяли участь у церемонії покладання квітів і композицій з житніх і пшеничних колосків до пам`ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років на Лідерсовському бульварі Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, не прибув на траурний захід, як і торік, лише мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ.

«Це були страшні роки, про які ми знаємо дуже мало, - заявив після покладання квітів М.ПУНДИК. – В Україні тоді відбувалися страшні події. Говорили, хліб пішов на закупівлі устаткування на першу п`ятирічку. Цю сторінку взагалі ніхто не вивчав».

На запитання, чому, на його думку, вже вдруге проігнорував захід О.КОСТУСЄВ, голова обласної ради відповів: «Не знаю, де він. Це не до нас питання. Мало що. Може, захворіла людина. Чесно, не знаю де він».

Довідка УНІАН. За даними дослідників, упродовж 1932-1933 років міліція в Одеській області порушила 23 кримінальних справи по фактами канібалізму.