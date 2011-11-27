Анонс на 28 листопада

* Робочий візит до України Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського.

* Прес-конференція на тему: «Новий газовий контракт Росії та Білорусі: наслідки для ринку та України?». Учасники: колишній представник Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський і експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Володимир Омельченко.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Марш порожніх гаманців: «Спасибі жителям Донбасу за те, що всіх зібрали разом!» будуть підведені підсумки міжрегіональних акцій в Чернігові (15.11.2011р.) та Хмельницькому (16.11.2011р.). Також учасники нададуть інформацію про стан підготовки акції протесту в Донецьку, яка відбудеться 30 листопада 2011 року. Учасники прес-конференції: голова Федерації профспілок працівників малого та середнього підприємництва України В`ячеслав Рой, координатор Донецького регіону Олег Котенко, голова Чернігівської профспілки підприємців Олена Варнакова, заступник голови ГО «Софія» Вінницька область Євген Зільберт.

* Відбудеться спільна прес-конференція голови Держагентства лісових ресурсів України Віктора Сівця і президента Асоціації «Меблідеревпром» Сергія Сагаля на тему: «Результати проведення відкритих аукціонів з продажу необробленої деревини ІV кварталу. Зростання економічних показників діяльності лісогосподарської та деревообробної галузей України».

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