Євроінтеграція України може зайняти більше часу, ніж очікувалося - президент Польщі

Варшава. Приєднання України до Європейського Союзу може зайняти більше часу, ніж планувалося раніше, через проблеми аз дотриманням українською владою демократичних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ в інтерв`ю польському виданню Gazeta Wyborcza напередодні свого одноденного візиту в Україну.

Він назвав "серйозним бар`єром" євронтеграції України досі невирішену справу ув`язненої вже майже чотири місяці екс-прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, зауваживши, що деякі з 27-ми країн ЄС використовують це як причину відмовити українцям у приєднанні.

"Я сказав це Президентові ЯНУКОВИЧУ. Можливо, доведеться стиснути зуби та почекати. Ніхто не говорив, що з Україною буде легко", - сказав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Польський президент нагадав, що Польща багато років намагається допомогти Україні приєднатися до Євросоюзу, відзначивши, що українська влада досягла певного процесу на цьому шляху, і більшість українців хочуть інтеграції з ЄС, а не Росією.

"Треба переконувати Україну, аби через договір про асоціацію вона взяла на себе обов’язок виконання усіх принципів, результатом яких є демократизація та незалежність судів. Я постійно це роблю", - зазначив Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, безпосередній західний сусід українців Польща, яка вперше в історії головує в Євросоюзі в другій половині 2011 року, сподівається на парафування договору про асоціацію між Україною на грудневому саміті в Києві.

Водночас європейські політики та експерти висловлюють щораз більш песимістичні прогнози, зауважуючи, що через "справу ТИМОШЕНКО" саміт навіть може не відбудится.

Польща, яка підписала договір про асоціацію з ЄС наприкінці 1991 року (набув чинності на початку 1994 року), вступила в європейське об`єднання у травні 2004 року.