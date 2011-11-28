Путін погодився балотуватися в Президенти РФ

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН погодився стати кандидатом у Президенти країни від партії "Єдина Росія".

Про це він заявив у прямому ефірі каналу "Росія 24".

Російський прем`єр-міністр також виступив з критикою опозиції, відзначивши, що ті, хто нині критикує партію влади і "спекулює на відомих виразках", уже встигли "покерувати країною". За словами В.ПУТІНА, деякі представники опозиції відповідальні за розвал Радянського Союзу, а інші - за "безпрецедентне грабунок" країни в 90-х роках. "Вони вбили промисловість, сільське господарство і соціальну сферу, встромили ножа громадянської війни в саме серце країни - довели до крові на Північному Кавказі", - заявив В.ПУТІН.

У свою чергу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ закликав росіян на виборах до Держдуми проголосувати за "Єдину Росію", федеральний список якої він очолює, а на президентських виборах - за В.ПУТІНА.

Зокрема, як передає Лєнтра.ру, сьогодні на другому етапі з`їзду партії "Єдина Росія», який проходить у "Лужниках", Д.МЕДВЕДЄВ у своїй промові прямо пов`язав успіх правлячої партії на президентських виборах з результатом на виборах до Держдуми.

Крім того, він наголосив, що "Єдину Росію" "з усіх боків" атакує опозиція, яка використовує в полеміці "демагогію" і "брехню". Опозиціонери, на думку Президента РФ, "лише базікали і наїжджали на партію влади", "провалювали роботу, а то й просто ловилися на хабарах". Водночас, наголосив Д.МЕДВЕДЄВ, завдяки "Єдиній Росії" і В.ПУТІНУ в РФ значно виросли пенсії, зарплати і тривалість життя; зупинено "розгул терористичних банд"; у країні сформувався середній клас, "вільний у своїх думках і вчинках". Ближче до кінця свого виступу він додав: "Ми разом підняли Росію з колін".

Висунення кандидата у Президенти стало єдиним пунктом у порядку денному з`їзду "Єдиної Росії", який вів голова Держдуми Борис ГРИЗЛОВ. Першим з виступом на підтримку В.ПУТІНА виступив режисер Станіслав ГОВОРУХІН. "Я пам`ятаю років 20 тому Олександр Солженіцин обурив інтелігенцію тим, що заявив, що саме молода демократія потребує сильної влади, яка могла б повести країну правильним шляхом", - заявив він. Нині, відзначив режисер, Росії знову "потрібен керівник сміливий, сильний, розумний, здатний не тільки захистити права і свободи громадян, а й нагадати їм про їхні обов`язки". "Така людина у нас є - це Володимир Володимирович ПУТІН", - завершив свій виступ С.ГОВОРУХІН.

Парламентські вибори відбудуться в Росії 4 грудня 2011 року. Вибори Президента країни призначено на 4 березня 2012 року.