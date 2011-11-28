Україну не приймуть в Європі, якщо Янукович не поважатиме європейські цінності - Єжи Бузек

Президент Європейського Парламенту Єжи БУЗЕК заявив, що Україну не приймуть в Європі, якщо український Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не поважатиме європейські цінності.

На цьому він наголосив у своїй заяві, опублікованій на сайті Європарламенту, повідомила прес-служба партії «Батьківщина».

«Україну не приймуть в європейській родині, якщо українська влада не поважатиме європейські стандарти й цінності. Це вибір, який має зробити президент ЯНУКОВИЧ: чим далі буде Україна від європейських стандартів, тим далі вона буде від реального партнерства з Європейським Союзом", - акцентував президент Європарламенту.

Він вважає, що українська влада має дозволити обстеження Юлії ТИМОШЕНКО зарубіжними медиками.

«Українська влада повинна дозволити ТИМОШЕНКО отримати все необхідне медичне лікування. Я також пропоную українській владі дати можливість незалежним міжнародним лікарям, з дозволу ТИМОШЕНКО, провести обстеження та запропонувати необхідне лікування», - зазначив Є.БУЗЕК.

При цьому він нагадав, що «право на медичне лікування є базовим правом ув’язнених».

«А відсутність такого лікування у випадку ТИМОШЕНКО вкрай негативно позначається на репутації української влади», - попередив Є.БУЗЕК.

Керівник Європарламенту висловив занепокоєння у звязку з інформацією про погіршення стану здоров`я лідера партії "Батьківщина".

«Сьогодні день народження Юлії ТИМОШЕНКО. Але, на жаль, приводу для святкування немає. Особливо, коли ми отримуємо інформацію про погіршення стану її здоров’я та відсутність належного медичного лікування", - зазначив він.

Є.БУЗЕК вкотре підкреслив, що судові процеси проти Ю.ТИМОШЕНКО свідчать про недемократичний шлях розвитку України.

«Вибір часу, інтенсивність та кількість політично-вмотивованих судових процесів, відкритих проти неї, пролили світло на відсутність незалежності в судовій системі України та відданість української еліти одній партії», - підкреслив європейський політик.