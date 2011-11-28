Варшава. Представники української громади та українські дипломати у Польщі в суботу та неділю у Варшаві вшанували пам`ять жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відбулася панахида у православному храмі та покладення квітів до пам`ятника жертвам Голодомору на Вольському цвинтарі у Варшаві, а також акція "Запали свічку".

"Тотальне винищення мільйонів українських хліборобів штучним голодом стало свідомою терористичною акцією політичної системи сталінізму. Було зруйновано соціальні основи української нації, її вікові традиції, підірвано духовну культуру і унікальну етнічну самобутність", - зазначило українське диппредставництво в спеціальному повідомлені для ЗМІ.

Посольство наголосило, що Голодомор десятиліттями замовчувався радянською владою, зауваживши, що правда стала загальновідомою після здобуття Україною незалежності на початку 90-х років минулого сторіччя.

Дипломати нагадали, що пам’ять жертв згадують щорічно кожну четверту суботу листопада.

"Ми переконані в тому, що викриття подібних злочинів проти людяності, збереження історичної пам’яті про жертви Голодоморів, визнання та вшанування їхніх страждань сприятимуть уникненню подібних катастроф заради майбутніх поколінь", - наголосило дипломатичне представництво.

У поминальних заходах взяв участь Надзвичайний та Повноважний посол України у Польщі Маркіян МАЛЬСЬКИЙ.

У неділю поминальна панахида також відбулася у греко-католицькій церкві.