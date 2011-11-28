ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 28 листопада

Економічні матеріали

Українські ЗМІ

Видання "Дєло" у публікації "Новий закон про будівництво нормально запрацює тільки після введення штрафів" пише: 17 лютого 2011 року Верховна Рада України прийняла в цілому урядовий проект закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" з пропозиціями Президента України від 03.02.2011 року. Щодо цього Закону було багато розмов і суперечок. Його автори і урядовці говорять, що документ передбачає удосконалення дозвільної системи на ринку будівництва України. А саме скорочується кількість дозвільних процедур, час їх проходження і перелік необхідних документів. У дозвільній системі вводиться принцип "єдиного вікна", тим самим будівельна діяльність України, за словами чиновників, стане прозорою. Але як буде насправді, покаже тільки час…

http://delo.ua/business/novyj-zakon-o-stroitelstve-normalno-zarabotaet-tolko-posle-vv-168543/

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Також "Дєло" у публікації "На молочному ринку України все більше фальсифікату" пише: Перелік "молочної" продукції, яку виробляють з використанням рослинних жирів, істотно розширився. Перекроюючи рецептуру, виробники здешевлюють собівартість…

http://delo.ua/business/na-molochnom-rynke-ukrainy-vse-bolshe-falsifikata-168585/

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Видання "Комерсант-Україна" публікує матеріал "Відслужив своє", у якому пише: Співробітники СБУ виявили корупцію в несподіваному місці. У п'ятницю був затриманий директор Державної служби зайнятості Володимир Галицький - він підозрюється в незаконному збагаченні при створенні робочих місць для колишніх шахтарів. Йому і ще трьом підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення. Представники профспілок вважають, що корупція в цій сфері існуватиме, поки за розподілом державних коштів не встановлять суворий контроль…

http://www.kommersant.ua/doc/1825817

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Також "Комерсант-Україна" у матеріалі "Борг відкладуть надовго" пише: Уряд досяг зниження боргового навантаження на бюджет у кінці року - VTB Capital погодилася переоформити короткостроковий кредит на суму $2 млрд в довгострокові цінні папери уряду. Це дозволить відкласти виплати по кредиту мінімум на 5 років. За оцінками експертів, реструктуризація цього боргу знижує бюджетні ризики, але не є приводом для припинення спроб відновити отримання кредитів у МВФ…

http://www.kommersant.ua/doc/1825853

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Видання "Економічні вісті" в публікації "ДТЕК йде на захід" пише: Головною метою приватизації енергетики в Україні стало максимальне залучення коштів до бюджету. Не усі інвестори виявилися до цього готові…

http://markets.eizvestia.com/full/dtek-idet-na-zapad

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Також "Економічні вісті" публікують матеріал "Як побороти енергодефіцит", у якому пишуть: Тенденції у сфері енергоефективних технологій все частіше стають об'єктом дослідження найбільших світових компаній. Це свідчить про особливу актуальність цього питання для розвитку світової економіки і виходу її з кризи. А отримані результати можуть стати орієнтиром для української влади, яка вирішила робити ставку на розвиток альтернативної енергетики…

http://markets.eizvestia.com/full/kak-poborot-energodeficit

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Сайт "Уніан-економіка" в публікації "Візит Азарова в Астану - пошук партнера в ЄЕП"? пише: Навіщо візит такого високого рівня необхідно було здійснювати саме зараз, коли двостороння торговельно-економічна співпраця йде досить успішно?..

http://economics.unian.net/rus/detail/111300

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Також сайт "Уніан-економіка" в публікації "Українська енергетика: від "лампочки Ілліча" до "лампочки Рината" пише: Одна з ФПГ чітко "засвітила" свої наміри стати володарем чи не усієї української енергетики... І недорого, і вигідно... "Продажний" конвеєр працює безперервно...

http://economics.unian.net/rus/detail/111310

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Російські ЗМІ

Видання "Ізвєстія" в публікації "Анатолій Бібілов оскаржує підсумки голосування" пише: На виборах президента Південної Осетії кандидат, який вважався фаворитом, поки програє. Перемога його суперниці Алли Джиоєвої стала несподіванкою для Москви…

http://www.izvestia.ru/news/507944

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Видання "Відомості" в публікації "Володимир Путін повернув Росію у 2007 р". пише: Володимир Путін учора на з'їзді "Єдиної Росії" відтворив тези промови 2007 р. Нова - всього одна: союз на пострадянському просторі. Чотирьох медведівських років як не було, роблять висновок експерти…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1436284/opyat_putin

(УНІАН)