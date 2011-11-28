На платформі метро «Либідська» сталося зіткнення між двома групами молодих людей

Учора увечері в Києві на платформі станції метро "Либідська" сталося зіткнення між двома групами молодих людей.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, бійка виникла через деякий час після футбольного матчу між командами "Арсенал" (Київ) і "Чорноморець" (Одеса), який проходив на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

При цьому у главку зазначили, що поки не мають інформації, чи були учасники бійки фанами вказаних футбольних клубів.

Також в міліції сказали, що не можуть підтвердити або спростувати інформацію ЗМІ про те, що під час бійки тілесні ушкодження отримав працівник міліції, який намагався припинити конфлікт.

Водночас, у столичному главку просять громадян, які були свідками бійки, і можливих потерпілих звернутися з відповідними заявами в міліцію.