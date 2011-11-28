Президент Польщі: євроінтеграція України важливіша за справу Тимошенко

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ наголошує, що євроінтеграція України є важливішою, ніж справа екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

Б.КОМОРОВСЬКОМУ хотілося б, щоб справа Ю.ТИМОШЕНКО якомога менше впливала на євроінтеграцію України. Але він зауважив, що є багато держав ЄС, де ця справа викликає багато емоцій. При цьому Президент Польщі нагадав, що саме ці країни мають парафувати угоду про асоціацію з Україною.

«Є важливі справи, але є, крім того, найважливіші справи. А якщо йдеться про найважливіші справи, то тут, без сумніву, є перспектива участі України в європейській інтеграції», - сказав він, додавши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО, без сумніву, є важливою. «Власне, тому, коли ми займаємось важливими справами, треба пам’ятати, які справи є найважливішими», - додав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що мав великі сподівання на те, що український парламент декриміналізує статтю Кримінального кодексу, за якою було засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні матиме зустріч у польському посольстві з представником партії Ю.ТИМОШЕНКО. «Я буду питати у представників опозиції, у тому числі представників партії Ю.ТИМОШЕНКО, про їх відношення до цієї можливості щодо 365 статті», - розповів Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

«Мені здається, що треба знайти реальний і добрий вихід з такої ситуації, а не тільки політично використовувати ті складнощі у відносинах між Україною та ЄС», - сказав польський Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також наголосив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО викликає стурбованість у Європейському Союзі, і тому сьогодні під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ вони говорили, як це впливатиме на саміт Україна-ЄС, запланований на 19 грудня.

В свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в Україні добре розуміють, що з боку Європи до нашої держави є прискіплива увага. Він висловив задоволення, що під час польського головування в ЄС Україна впритул наблизилась до підписання угод про створення зони вільної торгівлі та асоціацію. «Ми проходимо непростий шлях, він тернистий», - сказав Президент України.

Він зауважив, що ті проблеми на шляху до євроінтеграції можна розділити на дві частини: сучасні та ті, що залишились у спадок від радянських часів. До другої частини він відніс застаріле законодавство в сфері права, зокрема Кримінально-процесуальний кодекс. Він пообіцяв, що парламент найближчим часом ухвалить новий кодекс. При цьому будуть враховані пропозиції Ради Європи, запевнив В.ЯНУКОВИЧ.