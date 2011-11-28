Палата представників Національних зборів Білорусі ратифікувала договір про ЄЕК

Мінськ. Депутати Палати представників Національних зборів Білорусі ухвалили сьогодні законопроект «Про ратифікацію Договору про Євразійську економічну комісію», передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Договір було підписано 18 листопада у Москві президентами Білорусі, Росії і Казахстану.

Нагадаємо, згідно з документом, Євразійська економічна комісія (ЄЕК) – наднаціональний орган управління інтеграційним будівництвом Білорусі, Казахстану і Росії – має запрацювати з 1 січня 2012 року. Проте більшу частину своїх функцій ЄЕК отримає 1 липня, коли вона офіційно замінить нині діючу комісію Митного союзу трьох країн.

ЄЕК матиме понад 170 повноважень і функцій. Структура комісії – дворівнева. До Ради ЄЕК ввійдуть по одному представнику від кожної держави на рівні заступників голів урядів. Також буде сформовано Колегію комісії – постійно діючий професіонально-виконавчий орган, який складатиметься з дев`яти членів (по троє представників від кожної країни).

Частка співробітників з громадянством Білорусі в ЄЕК становитиме 6%, громадян Казахстану - 10%, громадян Росії - 84%. Проте громадяни усіх трьох держав мають бути представлені у кожній категорії посад.

ЄЕК також має повноваження зі створення департаментів, які готуватимуть рішення і займатимуться моніторингом у підвідомчих галузях, і консультативних органів.

Колегію ЄЕК на чотири роки очолить міністр промисловості і торгівлі РФ Віктор ХРИСТЕНКО, чия кандидатура був схвалена президентами Білорусі, Казахстану і Росії на зустрічі 18 листопада. Офіс ЄЕК буде розташовано у Москві.

Документ також передбачає перетворення Міждержради ЄврАзЕС на Вищу Євразійську економічну раду на рівні глав держав і глав урядів.