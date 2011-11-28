Янукович наступного року чекає Коморовського з державним візитом

В Україні очікують, що наступного року відбудеться державний візит Президента Польщі Броніслава КОМОРОВСЬКОГО до нашої країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на спільній прес-конференції зі своїм польським колегою сьогодні в Києві. (УНІАН: Б.КОМОРОВСЬКИЙ сьогодні перебуває в Україні з робочим візитом).

«Ми налаштовані й надалі підтримувати таку динаміку двосторонніх відносин та сподіваємося, що у наступному році будемо вітати пана Президента КОМОРОВСЬКОГО в Україні з державним візитом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зауважив, що ще зовсім нещодавно вони зустрічалися у Вроцлаві. «Такі наші активні контакти є цілком природними», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він розповів, що у рамках сьогоднішнього візиту Президенти обговорили питання подальшого поступу України на шляху європейської інтеграції. «Хочу ще раз висловити пану КОМОРОВСЬКОМУ і польському уряду вдячність за незмінну підтримку нашої держави на цьому шляху, яка особливо була відчутною під час головування Польщі в Європейському Союзі», - сказав глава Української держави.

За його словами, вони обговорили багато питань двосторонніх відносин – економічних, торговельно-економічних. Однією з тем було завершення переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію і проведення саміту Україна-ЄС у Києві.

«Ми торкнулися, насамперед, тих питань, які залишаються відкритими і потребують політичних рішень. У першу чергу йдеться про європейську перспективу України. Ми також торкнулися питання ТИМОШЕНКО», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Президенти приділили окрему увагу і питанням українсько-польського співробітництва в економічній сфері, реалізації перспективних спільних проектів у галузі торгівлі, інвестицій та енергетики.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, актуальним напрямом спільної роботи є підготовка до проведення Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012. Вже за декілька днів відбудеться урочиста церемонія жеребкування фінальної частини цього змагання, зазначив Президент. «В Україні будуть вітати представницьку польську делегацію на цьому заході», - сказав він.