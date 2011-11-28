Анонс на 29 листопада

* (ЗАСІДАННЯ КОМІСІЇ ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН - ред.) Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій Клюєв проведе чергове засідання Міжвідомчої комісії з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств.

* Відбудеться Об`єднавчий з`їзд Федерації роботодавців України, в роботі якого візьмуть участь: прем`єр-міністр України Микола Азаров, глава Об`єднаного руху роботодавців України, голова Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ, віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій Тігіпко. З`їзд пройде під девізом «Зроби для України більше!». З`їзд розпочне роботу з круглого столу за участю керівників іноземних делегацій роботодавців на тему: «Інвестиційні можливості України».

* Круглий стіл на тему: «Підвищення екологічної культури суспільства - дієвий механізм вирішення екологічних проблем». Організатор - Національний інститут стратегічних досліджень. Питання: Рівень екологічної культури в Україні: стан і проблеми; Пріоритети державної політики з формування екологічної культури; Роль екологічної свідомості громадянського суспільства, політикуму та бізнес-середовища в забезпеченні екологічної безпеки держави; Шляхи та інструменти формування екологічної культури в Україні. Запрошені: Ірина Акімова, Михайло Борисюк, Наталія Королевська, Олена Погребнюк.

* Прес-конференція на тему: "Проект Закону України " Про внутрішню торгівлю" та його можливі наслідки для розвитку торгівельної галузі і суспільства". Учасники: президент Української торговельної асоціації Ігор Баленко; голова Ради підприємців при КМУ Леонід Козаченко; гендиректор "Київхліб" Володимир Череда; голова юридичного департаменту FOZZY GROUP Карина Лаврова, керівник групи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Хайнц Штрубенхофф.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Захист прав власників квартир у договірних відносинах з приватними експлуатаційними організаціями». Організатор - ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам» за підтримки МФ «Відродження». Учасники: Олексій Гончарук, президент ВГО «Асоціація допомоги постраждалим інвесторам»; Ольга Пальчикова-Козуб, директор КК «СВЖУ»; Володимир Чернявський, голова ОСББ «Осокорки-Київ»; Володимир Толочко, голова ОСББ «Позняки-Добробут». Мова піде про проблеми органів самоорганізації населення, про перерахунок тарифів на комунальні послуги та експлуатаційні витрати, про оскарження дій комунальних підприємств, про звернення фізичних осіб, виселення, визнання особи такою, що втратила право користування житловим приміщенням, вселення в житлове приміщення. Будуть представлені результати діяльності Асоціації за час проведення проекту «Захист прав власників квартир у договірних відносинах з приватними експлуатаційними організаціями».

* Круглий стіл на тему: "Як зупинити падіння молочної галузі України: думка сільгоспвиробників". Учасники: директор центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук та директор інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка Тетяна Бондар, керівники господарств, народні депутати і експерти молочної галузі. До участі також запрошені представники Міністерства аграрної політики України та інші зацікавлені особи.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція, присвячена проведенню в Києві Головного саміту інфраструктури та нерухомості України. Учасники: голова саміту Олена Вдовенко, Оксана Єлманова (FIM Group), заступник глави комітету ВР з питань будівництва і ЖКГ Юрій Сербін (президент ТОВ "Екобуд"). Модератор - Тетяна Маринова. 1-2 грудня 2011 р. у Києві пройде I Головний саміт інфраструктури та нерухомості України. Організатори саміту: Агентство подієвого маркетингу «ЦТК» за підтримки КМУ, Будівельної палати України, КМДА, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Конфедерації будівельників України, Trade Commissioner of Italy in Ukraine (Italian Embassy). У саміті беруть участь: «Київміськбуд-Інвест», UTG, Depot Development Group, BRUNCWICK, Qubica AMF, «Нові горизонти 2005», «IMAX», Dragon Capital, Colliers International Ukraine, CBRE, UniCredit Bank, Beten International, Sonae Sierra та ін.

* Прес-конференція на тему: «Крах єврозони: привід для стурбованості». Учасники: виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера Олег Устенко, член Ради підприємців при КМУ Віктор Лисицький.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Ситуація в Донецьку очима очевидців». Також на прес-конференції підсумують акції протесту чорнобильців під стінами Кабінету Міністрів України, яку підтримало ВГО «Громадянський рух «Вперед!» Учасники: співголова «Громадянського руху «Вперед!» Андрій Понаєтов, організатори мітингу під Кабінетом Міністрів України.

* Відбудеться Всеукраїнська координаційна нарада неурядових організацій з питань захисту прав споживачів фінансових послуг у формі круглого столу. Питання: Валютні кредити в Україні. Методика справедливого переведення їх у гривню. Колекторська діяльність в Україні. Обговорення Закону України Про заборону надання колекторських послуг щодо фізичних осіб - боржників. Нові шляхи вирішення проблем позичальників у світлі рішення Конституційного суду України від 10 листопада 2011 року по справі 1-26/11. Учасники: Ю.Полунєєв, народний депутат України; Ф.Олексюк, ААПУ "Ваша Надія"; Н.Алфьорова, адвокат; Р.Кравець, "Антірейд" та ін.

* В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Стан впровадження законодавства про адміністративні послуги в Україні». Учасники поінформують про внесення до парламенту законопроекту «Про адміністративні послуги», про наслідки прийняття цього акту і необхідності прийняття інших законодавчих актів для нормалізації законодавства надання адміністративних послуг в Україні. Учасники: Ольга Боднар, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, Віктор Тимощук, заступник голови правління Центру політико-правових реформ та експерт з публічної адміністрації, Олег Рибачук, голова правління ГО «Центр UA», Євген Радченко, директор з розвитку МГО «Інтерньюз - Україна».

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