Головне на 28 листопада

Фінанси

Ставки податків для «базарників» залишаться без змін - ДПСУ

Після введення в дію змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування (з 1 січня 2012 року) використовувати "спрощенку" зможуть переважна більшість самозайнятих осіб, які здійснюють продаж на ринках, надають побутові послуги населенню і мають прибутки до 150 тис. грн., які при цьому не використовують найманих робітників.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

"Прийняті зміни до Податкового кодексу, які набудуть чинності 1 січня 2012 року, нададуть можливість і далі успішно працювати підприємцям, які здійснюють діяльність на фіксованому податку", - сказано у повідомленні прес-служби відомства.

Ставка податку для них не змінилася і складе від 1% до 10% мінімальної заробітної плати - тобто 10-100 грн. Такі платники можуть здійснювати діяльність без застосування реєстратора розрахункових операцій, звільняються від сплати податку за 1 місяць (відпустка) і за період хвороби.

Нагадаємо, що, як повідомлялося раніше, ДПСУ продовжила чинний на сьогодні мораторій на фактичні перевірки малого бізнесу у зв`язку з необхідністю адаптації підприємців до нововведень в законодавстві про спрощену систему оподаткування.

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Середня зарплата в Україні знизилася до 2 тис. 729 грн.

Середня заробітна плата штатних працівників в Україні у жовтні 2011 року порівняно з вереснем знизилася на 0,3% або на 8 грн., і на 1 листопада склала 2,729 тис. грн. У той же час, порівняно з жовтнем 2010 року, середня зарплата виросла на 17,5%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найвищий рівень середньої зарплати в Україні на 1 листопада був у Києві - 4,128 тис. грн. (у жовтні середня зарплата виросла на 1,4%), а також в Донецькій - 3,214 тис. грн. (зниження на 0,4%), Дніпропетровській, - 2,895 тис. грн. (зниження на 2,2%) і Київській областях - 2,832 тис. грн. (зниження на 4,8%).

Найнижчий - в Тернопільській - 1,953 тис. грн. (ріст на 1,3%), Чернігівської, - 2,016 тис. грн. (зниження на 1,5%) і Херсонській областях - 2,045 тис. грн. (ріст на 0,3%).

У цілому ріст рівня середньої заробітної плати у жовтні 2011 року спостерігався в 10 областях і в Києві, відповідно, зниження - в 14 областях, а також в АР Крим і Севастополі.

Зокрема, на 1 листопада середня зарплата в АР Крим склала 2,396 тис. грн. (зниження в жовтні на 0,9% порівняно з вереснем), у Вінницькій області - 2,199 тис. грн. (ріст на 0,4%), Волинській, - 2,077 тис. грн. (зниження на 0,1%), Житомирській, - 2,122 тис. грн. (ріст на 0,6%), Закарпатській, - 2,122 тис. грн. (зниження на 2,5%), Запорізькій, - на 2,768 тис. грн. (ріст на 1,8%), Івано-Франківській, - 2,253 тис. грн. (зниження на 2,5%), Кіровоградській - 2,206 тис. грн. (зниження на 1%), Луганській - 2,798 тис. грн. (зниження на 0,8%), Львівській - 2,302 тис. грн. (зниження на 2,4%), Миколаївській - 2,554 тис. грн. (ріст на 1,9%), Одеській - 2,457 тис. грн. (ріст на 0,9%), Полтавській - 2,583 тис. грн. (зниження на 1,2%), Рівненській - 2,233 тис. грн. (ріст на 4,3%), Сумській, - 2,234 тис. грн. (зниження на 0,2%), Харківській - 2,488 тис. грн. (зниження на 1,4%), Хмельницькій - 2,213 тис. грн. (ріст на 3,6%),Черкаській - 2,267 тис. грн. (ріст на 1,2%), Чернівецькій - 2,049 тис. грн. (зниження на 1,3%).

За даними Держстату, у січні-жовтні 2011 року в Україні фонд оплати праці був нарахований у розмірі 280,692 млрд. грн., що на 15,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

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Головного статистика Греції підозрюють у перебільшенні розмірів кризи в країні

Щодо голови грецького статистичного агентства Elstat Андреаса ГЕОРГІУ порушена справа, пише The Financial Times. Його підозрюють в навмисному перебільшенні розмірів фінансової кризи в країні і дії проти державних інтересів, передає "Лєнта.ру".

За заявою самого А.ГЕОРГІУ, який упродовж 20 років працював в МВФ, його переслідують за те, що він не намагався прикрасити статистику. "Мені б хотілося, щоб наше відомство було нудною організацією, яка просто виконує свою роботу, - сказав він. - Але, на жаль, у Греції статистика є одним з видів єдиноборств".

Звинувачення на адресу А.ГЕОРГІУ стосується його дій щодо боргу у розмірі 2,4 мільярдів євро, які були списані у 2001 році в результаті складної угоди з банком Goldman Sachs. Таким чином, була підтримана видимість, що державні борги скорочуються до ВВП. Відомство А.ГЕОРГІУ дійшло висновку, що в реальності зобов`язання держави збереглися.

Під час своєї діяльності А.ГЕОРГІУ також переглянув розмір бюджетного дефіциту за 2009 рік, який був збільшений з 13,4% до 15,8% ВВП. Цей показник став рекордним в історії єврозони.

А.ГЕОРГІУ повинен з`явитися в суді 12 грудня. Якщо чиновника визнають винним, йому загрожує пожиттєве ув`язнення.

Обвинувачення А.ГЕОРГІУ може обурити чиновників ЄС і МВФ, зазначає видання. Зараз вирішується питання, чи Греції видадуть відкладений транш у 8 мільярдів євро, який потрібен Афінам для виплати зарплат бюджетникам і пенсіонерам.

Агентство Elstat отримало статус "незалежного", тобто такого, яке звітує тільки перед парламентом країни і Євросоюзом, у серпні 2010 року. Ця зміна була обов`язковою умовою для надання фінансової допомоги Греції.

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ПЕК

«Газпром» перерахує Білорусі 2,5 млрд. доларів за акції "Бєлтрансгазу"

Мінськ. ВАТ "Газпром" перерахує Білорусі 2,5 млрд. дол. за 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз" впродовж 15 робочих днів з часу підписання договору про купівлю-продаж.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомили в Державному комітеті з майна Білорусі.

Цей термін передбачений договором купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз", який підписали 25 листопада в Москві.

"Схема надходження грошей така, як і в минулі рази, коли "Бєлтрансгаз" продавав акції частками по 12,5%. Кошти від продажу повинні надійти на рахунок Міністерства фінансів в Національному банку Білорусі", - заявили у Держкоммайна.

Як повідомляв УНІАН, відповідно до договору купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз" "Газпром" заплатить за акції 2,5 млрд. дол. і стане власником 100% цього підприємства.

Нагадаємо, що в травні 2007 року ВАТ "Газпром" і Державний комітет з майна Білорусі підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ "Бєлтрансгаз" за 2,5 млрд. дол. "Газпром" щорічно перераховував по 625 млн. дол. і збільшував свою частку в "Бєлтрансгазі" щорічно на 12,5%. У 2010 році угода була завершена.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система Білорусі, експлуатована ВАТ "Бєлтрансгаз", включає 7 490 км газопроводів, 5 лінійних компресорних станцій (КС), 3 підземні сховища газу (ПСГ), 233 газорозподільних станції (ГРС), 26 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), 7 газовимірювальних станцій (ГВС).

ВАТ "Бєлтрансгаз" забезпечує газопостачання споживачів Білорусі і бере участь в міжнародній системі транспортування газу. По магістральних трубопроводах, що проходять територією Білорусі, здійснюються транзитні постачання російського природного газу в Калінінградську область, Литву, Україну, Польщу. Річний транзит газу по мережах "Бєлтрансгазу" складає 15-16 млрд. кубометрів на рік.

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Росія з 1 грудня підвищує мито на експорт нафти до 406,6 дол. за тонну

Експортне мито на нафту з Російської Федерації з 1 грудня 2011 року зросте на 13,6 долара - до 406,6 долара за тонну з 393 долара за тонну в листопаді.

Відповідна постанова уряду РФ розміщена на сайті "Російської газети", передає РІА "Новини".

Пільгове експортне мито на нафту для ряду родовищ Східного Сибіру і Північного Каспію з 1 грудня зросте на 10,2 долара - до 200,9 долара за тонну з 190,7 долара за тонну в листопаді.

Уніфікована ставка експортного мита на нафтопродукти в грудні складе 268,3 долара проти 259,3 долара за тонну в листопаді, підвищене експортне мито на бензин - 365,9 долара проти листопадових 353,7 долара за тонну.

З 1 жовтня поточного року введена затверджена постановою уряду РФ система розрахунку експортних мит на нафту і нафтопродукти "60-66".Нова формула розрахунку мита на нафту враховує не 65% від різниці між ціною моніторингу і ціною нафти в 182,5 долара за тонну, а 60%. Ставки мит на світлі і темні нафтопродукти уніфіковані на рівні 66% від мита на нафту, при цьому зберігається підвищений рівень мита на експорт бензину - 90% від мита на нафту.

Постанова також передбачає, що з 2015 року ставки експортних мит на темні нафтопродукти будуть підвищені до рівня мита на сиру нафту.

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НКРЕ знизила «зелені» тарифи на грудень у середньому на 1,4%

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) знизила відпускні тарифи на електроенергію, вироблювану з альтернативних джерел, на грудень 2011 року в середньому на 1,4%, порівняно зі встановленими для листопада.

Як повідомили УНІАН у комісії, відповідне рішення регулятор прийняв на засіданні 28 листопада.

Зокрема, тариф на електроенергію, вироблювану на вітроустановках, у грудні знизиться з 124,54 коп. до 122,77 коп. за кВт/год., електростанціями на біопаливі – з 136,40 коп. до 134,46 коп. за кВт/год., на малих гідроелектростанціях (потужністю до 10 МВт) – з 85,39 коп. до 84,18 коп. за кВт/год, на сонячну енергію, вироблювану установками, розташованими на землі, – з 512,38 коп. до 505,09 коп. за кВт/год.

Таким чином, зелені тарифи відкотилися до жовтневого рівня. Нагадаємо, на жовтень ц.р. комісія встановлювала базовий мінімальний рівень «зелених» тарифів.

Довідка УНІАН. «Зелені» тарифи визначаються за формулою, в якій для кожного суб`єкта визначено коефіцієнт, розміри якого залежать від типу альтернативного джерела електроенергії й характеристик енергогенеруючого обладнання.

Тарифи корегуються комісією залежно від курсу гривні до євро на дату затвердження роздрібних тарифів на електроенергію для енергопостачальних компаній на наступний місяць.

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Соцполітика

Суд заарештував голову Держслужби зайнятості Галицького на два місяці

Печерський районний суд Києва виніс рішення про взяття під варту голову Державної служби зайнятості України Володимира ГАЛИЦЬКОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд задовольнив подання Генеральної прокуратури, яка просила обрати для держслужбовця запобіжний захід у вигляді арешту.

Відповідно до рішення суду, В.ГАЛИЦЬКИЙ буде утримуватися під вартою впродовж двох місяців.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості В.ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Вони підозрюються в хабарництві й зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

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Кабмін вирішив додатково виділити 953,3 млн. грн. на соцпідтримку в 2011 році

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення 953,3 млн. грн. додатково з Державного бюджету до кінця 2011 року на соціальну підтримку.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві фінансів, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабінету міністрів 23 листопада.

Виділені кошти підуть на збільшення загального обсягу субвенції на виплату соціальної допомоги.

За рахунок цих коштів буде здійснено виплати допомоги сім`ям із дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам із дитинства, дітям-інвалідам.

Крім того, з метою забезпечення фінансовими ресурсами фактичних нарахувань такої допомоги передбачено перерозподіл річних обсягів цієї субвенції з державного бюджету місцевим.

«Таким чином, буде забезпечено своєчасну й у повному обсязі виплату соціальної допомоги», - зазначається в повідомленні.

Зараз постанова уряду, відповідно до вимог бюджетного законодавства, знаходиться на узгодженні в Комітеті Верховної Ради з питань бюджету.

«Після узгодження Комітетом (постанови – УНІАН) буде ліквідовано всі затримки із виплат допомоги, а соціальну підтримку буде забезпечено повною мірою», - зазначається в повідомленні прес-служби Мінфіну.

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Опозиція вимагає провести позачергове засідання ВР щодо подій у Донецьку

Фракції "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС вимагають у середу, 30 листопада, заслухати інформацію представників силових відомств щодо ситуації, яка сталася у Донецьку під час розгону наметового містечка чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Фракція "БЮТ-Батьківщина" та НУ-НС виходять з ініціативою негайно зібрати позачергове засідання Верховної Ради, розглянути це питання і викликати всіх силовиків і генерального прокурора зі звітом», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він наголосив, що сьогодні влада вдається не тільки до соціально-економічного геноциду українців, а й взагалі до їх знищення.

О.ТУРЧИНОВ також зауважив, що у зв’язку з даними подіями мають бути притягнуті до відповідальності всі керівники силових структур Донецької області. «У випадку бездіяльності влади ми будемо вимагати відставки всіх силовиків, в тому числі і генерального прокурора України», - сказав він.

О.ТУРЧИНОВ також наголосив, що опозиційні сили підтримуватимуть акції протесту чорнобильців та афганців, які завтра розпочнуться в Україні. «Це наша спільна справа, це наша спільна позиція», - сказав він.

Крім того, за словами О.ТУРЧИНОВА, опозиція у ВР вимагатиме створення тимчасової спеціальної комісії, яка б розслідувала події в Донецьку.

В свою чергу лідер партії «Фронт змін», народний депутат з фракції НУ-НС Арсеній ЯЦЕНЮК додав, що на час розслідування даного інциденту керівники силових структур Донецької області мають бути відсторонені від своїх посад. «Вони відповідальні за збереження життя людей, а не за знищення людей. Це персональна відповідальність президента», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Відповідаючи на уточнююче запитання кореспондента УНІАН, чи проводиться зараз збір підписів за проведення позачергового засідання, перший заступник лідера партії «Батьківщина» О.ТУРЧИНОВ зауважив, що поки триватиме збір підписів, то вже розпочнеться пленарний тиждень. Тому, за його словами, дві фракції звернулися безпосередньо до голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИНА та керівників інших трьох фракцій, аби таке засідання було проведено в середу, 30 листопада, без додаткового збору підписів.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада у Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

В.ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.

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Підприємці мають намір організувати ходу з Донецька до Києва

Підприємці мають намір організувати пішу ходу з Донецька до Києва у разі заборони проведення акції протесту в Донецьку 30 листопада.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова Федерації профспілок працівників малого і середнього підприємництва України В`ячеслав РОЙ.

"Ми готові провести ініціативу і провести безпосередньо "Марш порожніх гаманців" - почати в Донецьку і закінчити його в Києві. Пішки. Для того, щоб сказати нинішній владі "Стоп", - заявив він.

За словами В. РОЯ, Донецька міськрада заборонила організаторам проводити заздалегідь заплановану акцію протесту 30 листопада під стінами міськради в Донецьку. У той же час, її ініціатори наполягають на проведенні акції. "Влада не дозволила нам і запропонувала перейти чимдалі від цього місця - приблизно на 2 км від Донецької міськради і провести мітинг там... Люди їдуть для того, щоб висловити свою позицію і сказати владі своє "ні". Тому акція відбудеться, намагатимемося наші заявки відстоювати в судовому порядку", - повідомив В. РОЙ.

Він не уточнює кількість учасників, зокрема, через події, які пройшли в Донецьку, коли під час демонтажу наметового містечка, у якому страйкують чорнобильці, помер 70-річний шахтар Г. КОНОПЛЄВ. На його думку, трагедія може спровокувати людей до приєднання до акції.

Також він звернувся до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням узяти під особистий контроль розслідування навколо знесення наметового містечка в Донецьку.

На сьогодні акцію "Марш порожніх гаманців" підтримали студенти. За словами представника студентської профспілки "Пряма дія" Миколи СТАРКОВА, студенти підтримують акції підприємців і додають до їх вимог свої, зокрема, студенти виступають проти нових законодавчих ініціатив у сфері вищої освіти, наприклад, проти комерціалізації освіти.

Член оргкомітету "Маршу порожніх гаманців" Олексій ШЕВЧЕНКО також нагадав, що акція триватиме, поки не будуть виконані усі вимоги учасників. "Марш порожніх гаманців" триватиме до тих пір, поки не будуть вирішені поставлені проблеми", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, у якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г. КОНОПЛЄВ, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії "Батьківщина".

В. ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокуророві Віктору ПШОНЦІ усебічно вивчити обставини смерті Г. КОНОПЛЄВА.

Нагадаємо, акція "Марш порожніх гаманців" почалася в Києві 13 жовтня 2011 року.

Однією з вимог підприємців є зменшення єдиного соціального внеску у 2 рази. Серед інших вимог - відміна дії Податкового кодексу і створення робочих груп для доопрацювання закону, а також відміна пенсійної реформи.

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Справа Тимошенко

Янукович доручив забезпечити лікування та утримання Тимошенко на належному рівні

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Польщі з Броніславом КОМОРОВСЬКИМ сьогодні у Києві.

Президент України підкреслив, що останнім часом чув багато зауважень від адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО щодо умов її утримання у в’язниці.

«Я дав доручення всім установам, що опікуються цим питанням, створити всі умови, які передбачають європейський рівень – це і лікування, і обстеження, і утримання», - сказав Президент.

При цьому він знову заявив, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО була порушена «ще у 2009 році». «Вона залишилась нам у спадок – тоді вона не була лідером опозиції, а була прем’єр-міністром», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура на початку квітня цього року порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

У жовтні за цією справою Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень.

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Президент Польщі: євроінтеграція України важливіша за справу Тимошенко

Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ наголошує, що євроінтеграція України є важливішою, ніж справа екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

Б.КОМОРОВСЬКОМУ хотілося б, щоб справа Ю.ТИМОШЕНКО якомога менше впливала на євроінтеграцію України. Але він зауважив, що є багато держав ЄС, де ця справа викликає багато емоцій. При цьому Президент Польщі нагадав, що саме ці країни мають парафувати угоду про асоціацію з Україною.

«Є важливі справи, але є, крім того, найважливіші справи. А якщо йдеться про найважливіші справи, то тут, без сумніву, є перспектива участі України в європейській інтеграції», - сказав він, додавши, що справа Ю.ТИМОШЕНКО, без сумніву, є важливою. «Власне, тому, коли ми займаємось важливими справами, треба пам’ятати, які справи є найважливішими», - додав Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що мав великі сподівання на те, що український парламент декриміналізує статтю Кримінального кодексу, за якою було засуджено Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що сьогодні матиме зустріч у польському посольстві з представником партії Ю.ТИМОШЕНКО. «Я буду питати у представників опозиції, у тому числі представників партії Ю.ТИМОШЕНКО, про їх відношення до цієї можливості щодо 365 статті», - розповів Б.КОМОРОВСЬКИЙ.

«Мені здається, що треба знайти реальний і добрий вихід з такої ситуації, а не тільки політично використовувати ті складнощі у відносинах між Україною та ЄС», - сказав польський Президент.

Б.КОМОРОВСЬКИЙ також наголосив, що справа Ю.ТИМОШЕНКО викликає стурбованість у Європейському Союзі, і тому сьогодні під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ вони говорили, як це впливатиме на саміт Україна-ЄС, запланований на 19 грудня.

В свою чергу В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що в Україні добре розуміють, що з боку Європи до нашої держави є прискіплива увага. Він висловив задоволення, що під час польського головування в ЄС Україна впритул наблизилась до підписання угод про створення зони вільної торгівлі та асоціацію. «Ми проходимо непростий шлях, він тернистий», - сказав Президент України.

Він зауважив, що ті проблеми на шляху до євроінтеграції можна розділити на дві частини: сучасні та ті, що залишились у спадок від радянських часів. До другої частини він відніс застаріле законодавство в сфері права, зокрема Кримінально-процесуальний кодекс. Він пообіцяв, що парламент найближчим часом ухвалить новий кодекс. При цьому будуть враховані пропозиції Ради Європи, запевнив В.ЯНУКОВИЧ.

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Будівництво

В Україні з 1 січня набирають чинності нові правила реєстрації прав на нерухомість

В Україні з 1 січня 2012 року буде введено нову систему реєстрації прав на нерухоме майно.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі міжнародної юридичної фірми «Бейкер і Макензі».

Згідно з повідомленням, нова система реєстрації грунтуватиметься на Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання виписок із Державного реєстру прав на нерухоме майно, затверджених постановою Кабінету Міністрів № 703 від 22 червня 2011 року, а також на Законі України № 1878-VI «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Як зазначили в компанії, серед основних змін - створення Державного реєстру прав на нерухоме майно, який є єдиною національною інформаційною системою, що містить інформацію про об`єкти нерухомості, права на них, обмеження та обтяження нерухомого майна, а також суб`єкти таких прав. Адміністрування реєстру здійснюватиме новостворена Державна реєстраційна служба України (Укрдержреєстр), що діє при Міністерстві юстиції.

Зокрема, реєстрації в реєстрі підлягають: право власності; право володіння, користування (сервітуту), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право господарського ведення, право оперативного управління, право постійного користування і право оренди земельної ділянки, право користування будівлею; іпотека; довірче управління майном; податкова застава, предметом якої є нерухоме майно, та інші обтяження (наприклад, арешти) на підставі судових рішень, рішень правоохоронних органів і Державної виконавчої служби тощо.

Держреєстрація права власності та інших речових прав на нерухомість (надання відмови в такій реєстрації) повинна здійснюватися в строк, що не перевищує 14 робочих днів. А реєстрація іпотеки (або відмова в ній) повинна проводитися в строк, що не перевищує 1 робочого дня з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію.

Згідно з новими правилам, реєстрація прав на об`єкт нерухомого майна відбуватиметься на основі його індивідуального реєстраційного номера, який буде автоматично присвоєно кожному об`єкту нерухомості при проведенні державної реєстрації права власності щодо такого майна в реєстрі вперше.

При цьому інформація, що міститься в реєстрі, не буде загальнодоступною. Виписки з реєстру надаватимуться протягом 2 робочих днів обмеженому колу осіб: власнику нерухомого майна; правонаступникам або спадкоємцям власника нерухомого майна; особі, на користь якої встановлено обтяження, зареєстроване щодо нерухомого майна. Нотаріуси й банки зможуть користуватися інформацією, що міститься в реєстрі, згідно з порядком доступу до неї, який встановлюватиметься Міністерством юстиції.

На думку «Бейкер і Макензі», протягом «перехідного періоду» на початку роботи нової реєстраційної системи вірогідні певні затримки при реєстрації прав на нерухоме майно.

«Відповідно, поточні транзакції щодо нерухомості доцільно завершити до кінця 2011 року», - рекомендують юристи.

Як повідомляв УНІАН, у зв`язку зі зміною системи державної реєстрації прав на нерухоме майно, з метою мінімізації ризиків і витрат на оформлення операцій з нерухомістю, їх краще відкласти до 2012 року, вважає партнер юридичної фірми «Ільяшев і Партнери» Максим КОПЕЙЧИКОВ.

Експерт Всеукраїнської Ліги БТІ Дмитро ПАВЛЕНКО вважає, що ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» із 1 січня 2012 року призведе до ступору ринку нерухомості й заморожування операцій із нерухомістю.

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Агро

Кабмін затвердив Держпрограму розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

Кабінет Міністрів України затвердив Державну цільову економічну програму розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства аграрної політики та продовольства, відповідну постанову прийнято на засіданні Кабміну 23 листопада.

Реалізація передбачених програмою заходів, переконані в Мінагропроді, дасть можливість забезпечити населення України рибною продукцією відповідно до науково-обгрунтованих норм споживання.

Також, реалізація програми дозволить створити до 5 тис. додаткових робочих місць, підвищити доходи працівників галузі й покращити їхні соціальні умови.

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Завтра в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 7° тепла

Завтра в Україні істотних опадів не очікується, вдень до 7° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 29 листопада мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише у східній частині та на півночі Лівобережжя невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі на більшій частині території країни, вдень на Лівобережжі та в Криму пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла; на півдні Криму вночі 1-6 тепла, вдень 5-10° тепла; у Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°.

У Київській області мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

У столиці також без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6°.

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