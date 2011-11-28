Курс НБУ на 29.11.11

Офіційний курс НБУ на 29.11.11100 USD США - 798.9700 (на 28 листопада - 798.9700)100 EUR - 1066.4652 (на 28 листопада - 1056.9574)10 RUR - 2.5435 (на 28 листопада - 2.5301)Облікові курси банківських металів на 29.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136943.46 (на 28 листопада-133907.37)961XAG10Срібло-2556.70 (на 28 листопада-2495.98)962XPT10Платина-124399.63 (на 28 листопада-122641.90)964XPD10Паладій-47378.92 (на 28 листопада-45541.29)

Офіційний курс НБУ на 29.11.11 100 USD США - 798.9700 (на 28 листопада - 798.9700) 100 EUR - 1066.4652 (на 28 листопада - 1056.9574) 10 RUR - 2.5435 (на 28 листопада - 2.5301) Облікові курси банківських металів на 29.11.11 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото - 136943.46 (на 28 листопада - 133907.37) 961 XAG 10 Срібло - 2556.70 (на 28 листопада - 2495.98) 962 XPT 10 Платина - 124399.63 (на 28 листопада - 122641.90) 964 XPD 10 Паладій - 47378.92 (на 28 листопада - 45541.29)

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