Курс НБУ на 29.11.11
20:44, 28 листопада 2011Різне
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Офіційний курс НБУ на 29.11.11100 USD США - 798.9700 (на 28 листопада - 798.9700)100 EUR - 1066.4652 (на 28 листопада - 1056.9574)10 RUR - 2.5435 (на 28 листопада - 2.5301)Облікові курси банківських металів на 29.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)959XAU10Золото-136943.46 (на 28 листопада-133907.37)961XAG10Срібло-2556.70 (на 28 листопада-2495.98)962XPT10Платина-124399.63 (на 28 листопада-122641.90)964XPD10Паладій-47378.92 (на 28 листопада-45541.29)
Офіційний курс НБУ на 29.11.11
100 USD США - 798.9700 (на 28 листопада - 798.9700)
100 EUR - 1066.4652 (на 28 листопада - 1056.9574)
10 RUR - 2.5435 (на 28 листопада - 2.5301)
Облікові курси банківських металів на 29.11.11 за 10 тройських унцій (грн.)
959 XAU 10 Золото - 136943.46 (на 28 листопада - 133907.37)
961 XAG 10 Срібло - 2556.70 (на 28 листопада - 2495.98)
962 XPT 10 Платина - 124399.63 (на 28 листопада - 122641.90)
964 XPD 10 Паладій - 47378.92 (на 28 листопада - 45541.29)
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