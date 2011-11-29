На півночі Косова під час зіткнень поранені 25 миротворців НАТО і десятки сербів

На півночі Косово у зіткненнях були поранені 25 миротворців НАТО і десятки місцевих сербів.

Як передає Радіо «Свобода», безлади розпочалися під містом Зубін-Поток, коли військовослужбовці вели демонтаж одного із загороджень, споруджених косовськими сербами влітку на дорогах, що ведуть до кордону з Сербією.

Командування сил НАТО заявило, що місцеві жителі відкрили вогонь по миротворцях, застосовували вибухові пристрої і кидали пляшки із запалювальною сумішшю. У відповідь військові застосували сльозогінний газ, водомети і гумові кулі.

Північноатлантичний союз і уряд Сербії закликали зберігати спокій.

Ситуація на півночі Косова загострилася після того, як у липні косовська влада, що представляє здебільшого албанську більшість населення республіки, спробувала взяти під контроль ряд пунктів на кордоні з Сербією.