ДАЙДЖЕСТ ЗМІ за 29 листопада

Економічні матеріали Українські ЗМІ Видання «Діло» в публікації «Податок на розкіш: реальність, профанація чи піар-ідея?» пише: президент юркомпанії Jurimex Данило Гетьманцев докладно розповів, чому законопроект віце-прем`єра Сергія Тігіпка про введення податку на розкіш є зразком абсурду і профанацією...

http://delo.ua/opinions/nalog-na-roskosh-realnost-profanacija-ili-piar-ideja-168663/

* * *

Також «Діло» в публікації «У найближчі роки на українському молочному ринку будуть гучні угоди» пише: український молочний ринок починає консолідуватися. Найбільш ймовірний претендент на покупку українських заводів-компанія Lactalis...

http://delo.ua/business/v-blizhajshie-gody-na-ukrainskom-molochnom-rynke-budut-gromkie-sdel-168594/

* * *

Видання «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Механізм саморегуляції», в якому пише: президент Віктор Янукович розпочав реформу п`яти галузевих регуляторів. Вчора були оприлюднені укази про ліквідацію комісій, що регулювали енергетику, зв`язок, обіг цінних паперів та фондовий ринок, сфери комунальних і фінансових послуг...

http://www.kommersant.ua/doc/1826578

* * *

Також «Комерсант-Україна» публікує матеріал «Автоцивілка пройде техогляд», в якому пише: страховики шукають способи перемогти демпінг і очистити ринок "автоцивілки" від недобросовісних учасників. З цією метою члени Моторного (транспортного) страхового бюро розробили перелік з 28 заходів, спрямованих на ретельніший контроль платоспроможності компаній...

http://www.kommersant.ua/doc/1826653

* * *

Видання «Економічні відомості» у публікації «Сусіда вже купили» пише: в розпал переговорів Москви і Києва щодо газу загострилося питання про перспективи української газотранспортної системи: «Газпром» завершив придбання білоруської ГТС, а Євросоюз, на думку експертів, демонструє подвійні стандарти при створенні конкурентних умов на газовому ринку...

http://state.eizvestia.com/full/soseda-uzhe-kupili

* * *

Також «Економічні відомості» публікують матеріал «Іпотеку подадуть до столу», в якому пишуть: НБУ готує запуск програми іпотечного кредитування через Агентство рефінансування житлових кредитів (АРЖК) вже в грудні. Агентство, за припущеннями чиновників, повинно не тільки активізувати іпотеку, а й мобілізувати фондовий ринок країни...

http://finance.eizvestia.com/full/ipoteku-podadut-k-stolu

* * *

Газета «Сьогодні» у публікації «США і ЄС вимагають пустити Тимошенко на вибори» пише: «США і Євросоюз мають намір співпрацювати в просуванні демократії та сприяти модернізації в країнах Східної Европи...

http://www.segodnya.ua/news/14315024.html

* * *

Сайт «УНІАН-економіка» в публікації «Боротьба з імпортом - поки програє вітчизняний виробник» пише: яскравим прикладом провалу стратегії влади з імпортозаміщення можна назвати ситуацію, що складається в транспортному машинобудуванні і виробництві сільгосптехніки...

http://economics.unian.net/ukr/detail/111462

(УНІАН)